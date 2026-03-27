Historias

Pan duro, queso y vino: la sorprendente dieta detrás de la energía inagotable de los soldados de Roma

Estudios sobre la logística imperial revelan cómo la alimentación diseñada para los legionarios equilibraba sabor, nutrición y practicidad, permitiendo a los ejércitos adaptarse a distintos territorios y superar grandes desafíos

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Un grupo de hombres vestidos como legionarios romanos come alrededor de una mesa de madera al aire libre, con tiendas de campaña y una hoguera de fondo.
Pan recio y alimentos conservados aseguraban la energía en la marcha. Fórmulas adaptadas a cada terreno y reglas estrictas para la bebida. Un universo de sabores duros e historias individuales ocultas tras cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación de los legionarios romanos estaba diseñada para responder a las demandas logísticas y nutricionales de campañas extendidas por vastos territorios del Imperio Romano. Los soldados recibían raciones que sumaban aproximadamente 30 kilos cada mes, compuestas por alimentos fáciles de transportar y de larga duración. La eficiencia en el suministro resultaba determinante para asegurar la energía y la resistencia en condiciones de marcha y combate.

De acuerdo con Guido Sala, profesor universitario de Física y Química Física de los Alimentos en Wageningen University and Research y doctor en historia de la alimentación del Imperio Romano por la Universidad de Leiden (Países Bajos), el pilar de la dieta militar era el trigo, relegando a la cebada y la avena a un segundo plano. Sala señaló que el trigo se prefería porque su cáscara se separa fácilmente al molerlo, a diferencia de la cebada, cuya dureza la hacía menos práctica para la tropa. La cebada se empleaba como forraje para caballos y, en ocasiones, como castigo disciplinario para los soldados.

Los granos de trigo servían para preparar pan, gachas o el bucellatum (pan duro), que se remojaba para facilitar su ingesta durante las marchas. Cuando el campamento era estable, los legionarios cocinaban panes planos en planchas de terracota o preparaban el puls (papilla de trigo triturado con agua o leche). Durante las campañas móviles, el bucellatum se convertía en la principal fuente de carbohidratos, acompañado de sopa, guisos o aceite de oliva para mejorar la digestibilidad.

Conservación y aporte proteico en la dieta militar

Los menús de la tropa reflejaban disciplina y carencias. Cada alimento tenía un propósito táctico y simbólico. Entre la rutina y el deseo por un pequeño lujo enviado desde casa, la vida militar encontraba sus matices. (Wikipedia)
Los menús de la tropa reflejaban disciplina y carencias. Cada alimento tenía un propósito táctico y simbólico. Entre la rutina y el deseo por un pequeño lujo enviado desde casa, la vida militar encontraba sus matices. (Wikipedia)

En la alimentación militar, la durabilidad de los alimentos era esencial. La carne salada y el queso curado, aportaban proteínas y grasas necesarias para mantener la fuerza muscular. El tocino y la carne de oveja o cerdo predominaban sobre la carne vacuna, menos común en las raciones legionarias.

El proceso de salazón permitía conservar estos productos durante largos periodos, soportando condiciones ambientales adversas y desplazamientos extensos. Los alimentos ricos en sal, como el queso curado, tenían un sabor mucho más intenso que los actuales debido a las necesidades de conservación. La cantidad diaria de carne variaba, pero Sala indicó que los soldados recibían aproximadamente una libra romana (327 g) en contextos favorables.

Además, el aceite de oliva y la sal figuraban como condimentos esenciales, proporcionando energía y ayudando a reponer electrolitos tras esfuerzos físicos. El acceso a alimentos frescos dependía de la posibilidad de abastecimiento en zonas habitadas o del envío de productos por parte de familiares, lo que a veces permitía diversificar la dieta militar.

Bebidas y costumbres alimentarias en campaña

Las bebidas de los legionarios diferían del consumo civil tradicional. El vino puro no formaba parte de la ración oficial, con el objetivo de evitar la embriaguez y mantener la disciplina. En su lugar, la posca (mezcla de vinagre y agua) y la lora (vino ligero de bajo contenido alcohólico) eran las alternativas habituales.

Coliseo Romano (Pexels)
Una cuidadosa selección de ingredientes era vital para mantener energía y disciplina en campañas extendidas. (Pexels)

Según análisis históricos, la posca se valoraba por su acidez, que favorecía la conservación durante largos desplazamientos y ayudaba a prevenir problemas sanitarios asociados al agua. La lora, menos alcohólica que el vino convencional, permitía la hidratación sin riesgo de intoxicación. Los soldados también recurrían a productos locales o solicitaban a sus familiares el envío de alimentos y bebidas especiales para complementar la dieta estándar.

La flexibilidad para incorporar alimentos recolectados en el camino o recibidos por correspondencia permitía afrontar las carencias de la ración básica. Las cartas de legionarios documentan solicitudes de manjares y bebidas, lo que demuestra la búsqueda de variedad y placer en la alimentación militar.

Logística, nutrición y adaptación en la alimentación legionaria

La organización de la dieta romana militar se estructuraba en la combinación de alimentos duraderos, técnicas de conservación y adaptabilidad a las circunstancias. El equilibrio entre carbohidratos, proteínas y grasas aseguraba el aporte energético necesario para un esfuerzo físico constante. El pan integral, la carne salada, el queso curado y las bebidas ácidas conformaron la base de una dieta orientada a la resistencia y eficiencia.

El trabajo del historiador aportó una visión detallada sobre cómo la dieta de los legionarios romanos permitió mantener la eficacia militar mediante una alimentación transportable y la aplicación de técnicas de conservación. La flexibilidad ante los desafíos logísticos explicaba la capacidad de las legiones para sostener campañas militares extendidas.

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