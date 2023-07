La novia bailarina de Mick Jagger: es 44 años menor, escribió una novela erótica y lo llevará al altar a los 80

Mick Jagger y Melanie Hamrick, su novia a quien conoció en una gira de los Rolling Stones por Japón mientras ella bailaba allí con el American Ballet Theatre (The Grosby Group)

El escritor Christopher Andersen, autor de la biografía Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger, afirmó que el vocalista de The Rolling Stones se acostó con más de 4.000 mujeres a lo largo de su vida. Sea o no exacta esa cifra, estrenando sus flamantes 80 años, el titán del rock & roll está felizmente en pareja con Melanie Hamrick desde 2014, y ahora va por más: quiere casarse.

¿Quién es esa chica?

Melanie Hamrick nació el 17 de julio de 1987 en Williamsburg, Virginia, y comenzó a estudiar ballet a una edad temprana. Fue becaria durante cinco años en la Kirov Academy of Ballet, donde se formó con la famosa bailarina Alla Sizova, así como con los instructores Nicolai Morozov y Adrienne Dellas. “Nunca me tomé un día libre”, confesó a la revista Marie Claire, y siguió “He estado entrenando desde que tenía cinco años”.

A los 11, Hamrick comenzó a trabajar en la Kirov Academy of Ballet en Washington, D.C. “Había unos 30 niños. Y todos maestros rusos. Te levantas a las 7, haces un par de clases en la escuela, vas a ballet de 9:30 a 1pm, almuerzas, haces algunas clases más en la escuela y luego tienes otra clase de ballet”, relató su rutina de la infancia para Marie Claire. Y así fue durante los siguientes cinco años hasta que la norteamericana de larga cabellera color chocolate se mudó a la ciudad de Nueva York para unirse a Studio Company al American Ballet Theatre, una de las compañías con más historia y más prestigiosa del mundo, con la que actuó en Apollo, El cascanueces y Balanchine’s Theme and Variations, entre otras. “Estaba en el último año de la escuela secundaria y me mudé con otras cuatro chicas. No puedo creer que mis padres me permitieran hacer eso”, admitió Hamrick. “Nadie nos cuidaba”. Pero no fue difícil para ella, ejerciendo la disciplina que había ganado en el baile. Nada de peleas con compañeros borrachos de cuarto o uso de drogas sin sentido. Incluso la periodista que la entrevistó sugirió que cuando le preguntó a Melanie si alguna vez fumó marihuana, su gesto de indignación insinuó que no.

La diferencia de 44 años entre Melanie y Mick no es un problema para ella, asegura

Big in Japan

El American Ballet Theatre y The Rolling Stones estaban de gira en Tokio en febrero de 2014, así fue que Melanie conoció a Jagger en el backstage de uno de sus conciertos. Según El Mundo, luego del recital la compañía de Hamrick fue invitada a conocer a los músicos en una recepción que organizó la Embajada americana. El amor de toda la vida de Jagger, L’Wren Scott, se suicidó apenas dos semanas después. Hamrick acababa de cancelar su compromiso con el también bailarín José Manuel Carreño. Unos meses más tarde, Jagger y Hamrick se juntaron. Ella le presentó a su familia; fueron vistos en Suiza y en la ciudad de Nueva York.

La relación de la pareja no se volvió romántica hasta ese junio después de que el cantante invitó a Hamrick a unirse a su gira cuando paraba con su banda en Zúrich, según informó la revista People. Y, aunque Mick puede ser uno de los músicos más reconocidos del planeta, desde el inicio intentó mantener su relación con Melanie en la intimidad.

Enseguida estuvieron los mal pensados que creyeron en una unión por conveniencia, a lo cual ella no tuvo reparos en responder, “Tengo una carrera. Trabajo duro. Desde que tenía 18 años me he mantenido. He dedicado toda mi vida a mi trabajo. Bailo con una de las compañías de ballet más conocidas del mundo. Ponerlo en esa categoría es un poco insultante. Y es un insulto para mi novio”, declaró en Marie Claire.

El último heredero

La diferencia de edad de 44 años de Mick y Melanie pudo resultar chocante cuando lo hicieron público, pero fue todavía más sorprendente el anuncio de que el cantante de Satisfaction iba a ser papá a los 73 años.

A ella el embarazo la tomó desprevenida. “Muchas bailarinas pierden su período”, explicó Hamrick a Marie Claire, y siguió, “Estás trabajando en cantidades increíbles e intensas, por lo que no es necesariamente una señal de alerta”, dijo la bailarina en referencia a perder su ciclo menstrual. “Yo estaba como, ‘Está bien, estoy cansada, necesito comer mejor, dormir más’. Y luego, después de un par de semanas, dije, ‘Espera, ¿cuándo fue la última vez...?’”. Así que se hizo una prueba de embarazo y, sin planearlo, con Mick estaban en “la dulce espera”. Hamrick admitió que en realidad nunca pensó mucho en tener hijos. Su hermana mayor, Rachel, estaba embarazada en aquel momento, y su hermano y su esposa tuvieron un bebé desde entonces, todos niños menores de un año, pero no había primos que crecieran u otros bebés de los que hablar. “Nunca alcé niños. Todo el mundo se reía de mí si lo hacía. Ahora, de repente, ¡hay bebés por todas partes!”. Antes de convertirse en mamá, lo único que tenía a su cargo era a Rey -su shitzu-pomerania-, vivía “una vida realmente simple”.

Melanie Hamrick, Mick Jagger y el hijo de ambos, Deveraux, en Miami (The Grosby Group)

El 8 de diciembre de 2016, Melanie dio a luz a Deveraux “Dev” Octavian Basil Jagger, su primer hijo y el octavo de Jagger. Mick tiene otros siete hijos mucho mayores. Tuvo a su primera hija, Karis Jagger, en 1970 con Marsha Hunt. Su segunda hija, Jade, llegó en 1971, la madre es su ex mujer Bianca Jagger. Entre 1984 y 1997, Mick dio la bienvenida a cuatro hijos más: Elizabeth, James, Georgia y Gabriel con la modelo Jerry Hall. Su séptimo hijo, Lucas, nació en 1999, fruto de su relación con la modelo Luciana Giménez Morad. También es abuelo de cinco nietos de sus hijas Karis y Jade, y bisabuelo de los hijos de la hija de Jade.

Un representante de la pareja emitió un comunicado después de la llegada de Deveraux: “El hijo de Melanie Hamrick y Mick Jagger nació hoy en Nueva York y ambos están encantados”, decía. “Mick estaba en el hospital para la llegada. La madre y el bebé están bien y solicitamos que los medios respeten su privacidad en este momento”.

“Una no se convierte en bailarina de ballet pensando en tener hijos”, reveló Melanie a Marie Claire. A pesar de su relación de alto perfil, Hamrick no comparte mucho sobre Jagger en las redes sociales. En cambio, se limita a postear fotos de su trabajo y su hijo. A medida que crece, Dev comenzó a disfrutar de la música y el baile al igual que sus padres. Incluso se lo vió apoyando a su padre en conciertos y en el ballet con su madre. “Baila mucho”, dijo Hamrick a The New York Times sobre su hijo. “Todavía no lo tengo en clases. Toca el ukelele e inventa canciones. Tiene el gen. Definitivamente”.

En diciembre del 2022, Melanie dedicó un post de Instagram a celebrar el sexto cumpleaños de su hijo, y sorprende lo idéntico que es a su padre. En el Día de la Madre de 2023, Hamrick mostró los movimientos de su Dev al publicar un video del chico bailando una canción de Imagine Dragons. “¡Mi maravilloso, salvaje, dulce y hermoso Dev! ¡Estoy más que bendecida y agradecida de ser su mamá! ❤️❤️❤️ ¡Feliz Día de la Madre!!!!! ❤️ 💐🌸🌺🌷☀️”, escribió en el pie de foto.

En 2019, Hamrick anunció su retiro del American Ballet Theatre

Colgó las ballerinas

En 2019 Hamrick anunció su retiro del American Ballet Theatre. “Es hora de cerrar este capítulo y abrir el siguiente”, le dijo a The New York Times sobre su partida. “El horario de A.B.T. es genial, pero es difícil cuando tienes un hijo y la vida que tengo ahora. Me siento como una supermujer algunos días, y otros días me siento como si estuviera fuera del agua simplemente llamando para ser bailarina, viniendo a ensayar y no dar lo mejor de mí. Eso no es justo. Me encanta. Pero a veces mi cabeza no está ahí”.

Melanie bailó 15 años con la compañía. Antes de su último año, pasó la temporada baja coreografiando Porte Rouge, un ballet con música de The Rolling Stones. Según contó a Marie Claire, su experiencia del otro lado del escenario le dio una nueva perspectiva de su oficio. “Me emocioné mucho cuando coreografié Porte Rouge”, dijo a la revista Pointe. “Tuve esta nueva motivación y pensé que podría disfrutar probando otros estilos. Empecé a tomar clases de contemporáneo y hip-hop el año pasado. Fue muy divertido estar en la parte de atrás de la clase con mis zapatillas de hip-hop; me hizo sonreír”.

La joven además de talentosa es emprendedora: en medio de la pandemia de COVID-19, Hamrick cofundó la productora sin fines de lucro Live Arts Global con American Ballet Theatre, la bailarina principal Christine Shevchenko y la coreógrafa Joanna DeFelice. La compañía proporciona una plataforma para ver actuaciones sin costo alguno. “Nuestro objetivo es llevar el ballet clásico a nuestro querido público sin costo alguno y, con suerte, atraer nuevos fanáticos al mismo tiempo”, dijo Hamrick a la revista L’Officiel. Live Arts Global también empleó a artistas y equipo de escenario sin trabajo, mientras que la mayoría de los espacios de actuación se cerraron debido a la pandemia. “Darles a los bailarines la sensación de estar nuevamente en el escenario fue realmente especial”, agregó Hamrick.

Además, escribió una novela

Melanie sorprendió con su último proyecto: First Position, su primera novela, que se publicó en junio de 2023. Según Penguin Random House, el libro trata sobre “la caída en desgracia de una bailarina” en “el mundo seductor y despiadado del ballet profesional”. Tras el lanzamiento del libro, Hamrick habló con People sobre lo que la llevó a escribirlo. “El ballet es tan romántico y sexy”, dijo. “[Escribir sobre eso] en realidad fue terapéutico en cierto modo. Me había retirado probablemente unos seis meses antes de comenzar a escribir, y me había estado aventurando más en la coreografía mientras pensaba, ‘¿Qué quiero hacer después del ballet?’ Y luego, cuando llegó el Covid y todos los teatros cerraron, la coreografía no era realmente una opción”.

Mick Jagger y Melanie Hamrick. Ella escribió una novela erótica. Y él comenzó a redactar sus memorias... pero se aburrió (gentileza splash)

Según Page Six, se trata de una novela erótica. El propio Jagger estuvo poniendo lápiz y papel en un intento de escribir unas memorias, pero encontró que el proceso era “simplemente aburrido y perturbador, y en realidad no había muchas cosas buenas”. Expresó, “Creo que en los años ‘80 comencé y me ofrecieron mucho dinero, ¡el dinero era la parte seductora!” El músico le dijo a BBC 6 Music News, “Entonces, cuando realmente comencé a involucrarme, no lo disfruté … revivir mi vida, en detrimento de vivir en el ahora… Así que sólo dije, ‘No puedo molestarme con esto’, y le devolví el dinero a mi editor y dije que lo haría otro día. Ese fue el final”.

Lo cierto es que el libro de Andersen es una biografía no autorizada de Jagger, por eso cuando se le preguntó al músico sobre dónde leer la historia de su vida, respondió, “Búscalo en Wikipedia”. En cambio, su compañero de banda Keith Richards escribió las aclamadas memorias Life con el periodista James Fox.

¿Casamiento en puerta?

Jagger y Hamrick generaron rumores de compromiso cuando se la vio con un anillo de diamantes, aunque la ex bailarina aclaró que le gusta llamarlo “anillo de compromiso”.

A pesar de los murmullos, el gran diamante en el dedo anular izquierdo de Hamrick no es un anillo de compromiso aunque las declaraciones de Melanie son algo confusas. “Quiero decir, tengo que reírme, porque ¿Mick me dio el anillo? Sí. ¿Es para ese dedo? Sí”, le dijo a People. “En mi opinión, es un anillo de compromiso. Seremos inmaduros y lo llamaremos anillo de compromiso”.

Cuando se le preguntó si ella y Jagger planean casarse, Hamrick respondió, “No lo sé. Soy una especie de persona que vive el momento, así que quién sabe”.

