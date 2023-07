Las fotos del festejo de los 80 años de Mick Jagger: música cubana y estrellas en un pub de Londres hasta la madrugada

Mick Jagger celebró sus 80 años con una fiesta con invitados de primera (Photo by MEGA/GC Images)

Este miércoles, Mick Jagger cumplió ocho décadas de vida, y para celebrarlo como es debido, organizó una fiesta en el club Embargo Republica, ubicado en el barrio de Chelsea en Londres, donde familiares y celebridades se reunieron para desearle un feliz cumpleaños al vocalista de The Rolling Stones.

Figuras de la talla de Lenny Kravitz, Leonardo DiCaprio, Stella McCartney, Alexandre Grimaldi y Baz Luhrmann, fueron algunos de los invitados al magno evento con temática cubana. Cabe mencionar que el guitarrista Ronnie Wood fue el único de los Stones que se presentó en la fiesta, llegando junto con su hija Leah. El guitarrista Keith Richards fue el gran ausente de la fiesta, y aunque se desconoce el por qué decidió no asistir al cumpleaños de su amigo de toda la vida, un día antes le grabó un video deseándole un feliz cumpleaños.

Lenny Kravitz, una de las estrellas de la música que dio el presente en el cumpleaños del líder de los Rolling Stones (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

El actor australiano Baz Luhrmann, llegando al cumpleaños de Jagger (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

“Espero que podamos seguir diciéndonos esto el uno al otro por mucho tiempo ¡Feliz cumpleaños, Mick!”, dijo Richards en un comunicado.

Por supuesto, la familia de Jagger también estuvo presente en el evento. Sus hijos Georgia May y Lucas hicieron acto de presencia, además de su exesposa Jerry Hall y su actual novia Melanie Hamrick, quien llegó con una férula en el pie después de haberse lastimado a principios de julio al caer de un escalón.

Melanie Hamrick, prometida de Mick Jagger, llegó con una férula en el pie después de haberse lastimado a principios de julio al caer de un escalón. Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

Jagger lució un elegante traje verde oliva combinado con una camisa negra con lunares blancos, tenis y pañuelo negro. Los invitados al evento disfrutaron de una banda en vivo de música cubana a la que Ronnie Wood se unió en un punto de la noche. El show también incluyó bailarinas con tocados de plumas y sujetadores enjoyados.

Mick Jagger lució un traje verde, camisa negra con lunares blancos y tenis negros (Photo by MEGA/GC Images)

Según fuentes del medio Daily Mail, Mick estuvo bailando toda la noche y disfrutó de un sencillo pastel de chocolate, y para apagar las velas, DiCaprio y Kravitz se encargaron de cantarle “Feliz Cumpleaños”. Llegadas las 3 de la mañana, Mick salió del recinto; no se sabe si fue el alcohol o el cansancio, pero el músico fue visto sujetándose de un miembro de seguridad que se encargo de subirlo a un auto y llevarlo a casa sano y salvo.

La noche fue amenizada por bailarinas y una banda en vivo de música cubana a la que se sumó el guitarrista Ronnie Wood

La torta de cumpleaños de Jagger

Una banda de música cubana amenizó la noche

Mick Jagger ha tenido una vida muy ajetreada. Desde ser el líder de la banda de rock más longeva de la historia, contar un sin fin de amantes, una fuerte adicción a las drogas y una reciente cirugía cardíaca, el músico tiene muchas historias que contar. Durante sus primeros años en la industria musical, Jagger aseguraba que no tenía intenciones de seguir rockeando a sus 40 años, y para sorpresa de todos, continúa llenando estadios a pesar de su avanzada edad, la cual en definitiva, no se refleja en su energía y actitud al momento de subirse al escenario.

La periodista y productora de cine Jemima Goldsmith fue otra de las celebridades presentes (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

El músico Chris Jagger, hermano menor de Mick, al llegar a la celebración. (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

En una entrevista celebrada en 2022, Jagger brindó más detalles acerca del por qué no ha querido retirarse como tantas otras estrellas lo han hecho en el pasado. Entonces, Mick aseguró que simplemente se trataba del enorme placer que le da al ver a miles de personas coreando sus canciones después de tantos años.

El actor Leonardo DiCaprio, al dejar la fiesta en el Embargo Republica (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

La modelo Georgia May Jagger, una de las hijas de Mick, al dejar la fiesta de la noche del miércoles en Londres (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

El músico Bobby Gillespie junto a la modelo Jade Jagger, otra de las hijas de Mick (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

“No estoy planeando que sea la última gira. Me encanta estar de gira. No creo que lo hiciera si no lo disfrutara. Disfruto saliendo al escenario y haciendo mis cosas. Eso es lo que hago. Quiero que todo el mundo se divierta y se olvide de los problemas de su vida durante un par de horas y se relaje y pase una tarde y una noche estupendas”.

