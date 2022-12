La espalda surcada por enormes cicatrices de “Peter azotado” que reveló el horror de la esclavitud

Para cubrir su propio olor y evitar que los perros sabuesos que lo estaban cazando lo rastrearan, Gordon se llevó cebollas tomadas de la plantación

El esclavo llamado Peter Gordon, o así conocido por los soldados del norte de Estados Unidos en 1863, había escapado de los interminables campos de algodón en el que trabajaba cerca del rio Missisipi.

Luego de 10 días prófugo, Gordon llegó al campamento de la Unión (antiesclavistas) en Baton Rouge, Luisiana, en plena guerra civil entre norte y sur en Estados Unidos. Había vivido un infierno durante su escape a la libertad con los perros de caza que olieron sus ropas y lo perseguían por el bosque y los cañaverales. Cuando finalmente llegó hasta el campamento, el esclavo llevaba harapos empapados en barro y sudor.

Te puede interesar: Los cráneos que contaron la oscura verdad enterrada de los esclavos africanos en México

Escape a la libertad

Para cubrir su propio olor y evitar que los perros sabuesos que lo estaban cazando lo rastrearan, Gordon se llevó cebollas tomadas de la plantación, con las que frotaba su cuerpo cada vez que salía de un pantano. Viajó de esta manera más de 60 kilómetros en diez días hasta llegar a su libertad.

Peter escapó en busca de su libertad, porque había sufrido como esclavo en la plantación de la familia de John y Bridget Lyon. No solo soportó la indignidad de tener que servir a un amo, sino también una flagelación como castigo que casi lo mata. Unos años antes de la fuga de Gordon, en 1860 resultaron ser los propietarios de cuarenta esclavos. La plantación estaba situada cerca de la orilla occidental del Río Atchafalaya, cerca de la Parroquia Saint Landry, a medio camino entre los actuales asentamientos de Melville y Krotz Springs, Luisiana.

Luego de 10 días prófugo, Gordon llegó al campamento de la Unión (antiesclavistas) en Baton Rouge, Luisiana, en plena guerra civil entre norte y sur en Estados Unidos

Esta historia real es la base sobre la que se construyó la trama de “Emancipation”, una película dirigida por Antoine Fuqua en la que el esclavo Gordon fue interpretado por Will Smith y se estrenó en la plataforma de Apple TV en diciembre de este año.

Te puede interesar: El descubrimiento de un naufragio hace 165 años, reveló la terrible historia de decenas de mayas que fueron esclavizados

A este esclavo se lo conoció como Peter azotado. Y toma relevancia histórica no solo por su habilidad para escapar, sino también por revelar la brutalidad de los esclavistas blancos. Se dice que Peter no era realmente su nombre de nacimiento, sino que uno de sus distintos “dueños” fue quien se lo puso.

El back de la foto que lo hizo famoso

Gordon cuando fue detenido luego de su fuga posó para una foto que lo convirtió en mártir para el movimiento abolicionista alrededor del mundo. La imagen donde se retratan las cicatrices de Gordon, provocadas por una sesión de azotes que casi lo mata, se publicó originalmente en el periódico The Independent, en 1863. Meses después de su intento de escapar de las garras de su amo blanco.

Según un artículo de diciembre de 1863 en el New York Daily Tribune, Gordon le había relatado a las tropas de la Unión en Baton Rouge que “el capataz me azotó. Mi amo no estaba presente. No recuerdo los azotes. Estuve dos meses en la cama dolorido por los azotes y la salmuera que Overseer puso en mi espalda”.

Las fotos publicadas en los diarios estadounidenses denunciaron los horrores de la esclavitud

Después de la fuga, Gordon logró su libertad a cambio de integrarse a las filas del Ejército de la Unión y permitió que el mundo conociera sus cicatrices.

Finalmente, aquel pobre esclavo que vivió silenciado por años hizo escuchar su voz. Las gruesas cicatrices empezaban en la parte baja de su espalda y le abrazaban los hombros. Las marcas de los azotes se cruzaban por toda su espalda.

Gordon llevó las cicatrices gruesas el resto de su vida. Era un recuerdo doloroso de la crueldad que sufrió. Una prueba innegable de la brutalidad que implicaba la esclavitud. Ante los ojos de los blancos, el retrato de las cicatrices en la espalda de Peter el azotado resultó chocante. Sin embargo, para los negros la imagen era una escena cotidiana. Curiosamente, esta fotografía terminó avivando la llama de la abolición durante la Guerra Civil en los Estados Unidos.

Los abolicionistas utilizaron estas fotografías, distribuyéndolas en formato de tarjeta de visita tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, para mostrar el abuso y la crueldad de la esclavitud.

En el siglo XIX, la fotografía de la espalda de Gordon se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la época. Un verdadero viral en momentos que apenas existía el telégrafo para comunicarse a distancia. La espalda azotada de Peter inclinó la balanza en la Guerra Civil. Contradijo a los sureños que, insistentemente, argumentaban que ese “sistema de trabajo” atendía a motivos económicos, no racistas.

En el siglo XIX, la fotografía de la espalda de Gordon se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la época

En la foto más conocida de la serie, puede verse a Peter sentado a solas con la espalda expuesta. Los medios fotográficos, que por entonces eran considerados algo más que una curiosidad, se convirtieron en un poderoso registro. En especial, luego que la fotografía se difundió como una prueba legal acerca de la violencia que se infligía en campos de cosechas y plantaciones.

Más allá del testimonio que proporcionó a los médicos legistas, la vida de Gordon es prácticamente desconocida. Aunque, aquella fotografía de su espalda poblada por enormes marcas decía mucho sobre las personas que lo esclavizaron. Mencionó que había abandonado la plantación hacía 10 días y que el hombre que lo azotaba era Artayou Carrier, el capataz de la plantación de algodón que lo hacía trabajar a sol y sombra en el campo.

Una vez capturado por los soldados, Gordon contó su historia. Entonces, dijo que tras la sesión de azotes, le dijeron que se había vuelto “loco” y que amenazó a su esposa en su delirio. Mientras se intentaba recuperar de las torturas, supo que el dueño de la plantación despidió al capataz por el incidente.

La fuga de Peter el azotado

Esa noche, ya con su espalda en llamas por los latigazos crueles de los patrones, Gordon ya estaba decidido a huir.

La noche de la fuga, Gordon no estaba solo, lo acompañaban otros tres esclavos. Aprovecharon la oscuridad de la noche en los campos y saltaron los alambrados. Sin embargo, todos los patrones tenían contratadas seguridad que los controlaban y mataron a uno de los compañeros de Peter en la huida.

Inspirada en una historia real, un hombre lucha contra terrores impensables en un intento de reunirse con su familia.

En el transcurso de esos diez días hasta llegar al campamento de la Unión fue víctima de una intensa persecución. Cuando los soldados negros lo recibieron en el campamento de la Unión, Gordon se arrodilló en el suelo y estalló en lágrimas de emoción. Sabía que estaba salvado.

Mientras tanto, otros militares que examinaron el cuerpo de Peter el azotado quedaron horrorizados por las heridas. Este sufrimiento era compartido por miles de personas que vivían esclavizadas.

Los soldados del norte que combatían al sur esclavista pudieron ver con sus propios ojos la brutalidad de los patrones que sometían a los hombres negros en sus campos de algodón o azúcar. Un fotógrafo que deambulaban en aquel campamento, McPherson & Oliver, tuvo el acierto de retratar la espalda de Gordon. En pocas semanas, la polémica fotografía recorrió todo el territorio estadounidense.

Resultó una poderosa herramienta para refutar la mentira de que a los esclavos se los trataba con humanidad. Eso decían los patrones del sur de Estados Unidos. Se desconoce el destino de Gordon en el transcurso de la guerra, o cómo transcurrió su vida tras la culminación del conflicto. La única certeza es que él y miles de otros esclavos oprimidos, subyugados, golpeados y humillados durante siglos de esclavitud en las Américas, llevarían las cicatrices de esta abominable práctica el resto de sus días.

Esta imagen de la espalda lacerada de Peter se convirtió en una de las imágenes de esclavitud más difundidas de aquella época.

Los soldados del norte que combatían al sur esclavista pudieron ver con sus propios ojos la brutalidad de los patrones que sometían a los hombres negros en sus campos de algodón o azúcar (Getty Images)

Gordon se alistó en el ejército de la Unión como guía, tres meses después de la proclamación de emancipación permitió el alistamiento de esclavos en las Fuerzas Armadas. Durante una misión fue hecho prisionero por soldados confederados que después de atarlo lo golpearon y lo dieron por muerto. Gordon sobrevivió y fue capaz de unirse a las fuerzas del norte de nuevo.

Poco después de su regreso, Peter fue colocado en una unidad de las tropas de color de los Estados Unidos llamada Corps d’'Afrique. Con esto, participó, con el rango de sargento (fue el primer soldado afroamericano en tener un papel de mando en un asalto) en el sitio de Port Hudson.

Emancipación de Antoine Fuqua (disponible en Apple TV+), cuenta la historia de Gordon. De los horrores de la esclavitud y en la posibilidad de la redención. Will Smith encarna a Peter, para dejar documento del esclavo que pudo escapar y mostrarle al mundo las marcas de la violencia que habían dejado en su espalda.

Smith dijo que su personaje le enseñó una lección sobre cómo superar la adversidad después de enfrentar críticas, memes y una prohibición de asistir a los Oscar por 10 años. La bofetada a Chris Rock eclipsó el hito más grande de su carrera, que llegó más tarde en la noche: ganar su primer Premio de la Academia, mejor actor por “King Richard”.

Gordon fue uno de los casi 180.000 afroamericanos que lucharon en algunas de las batallas más sangrientas de finales de la Guerra Civil. Durante 200 años, los afroamericanos habían sido tratados como bienes, es decir, se los consideraba legalmente propiedad completa de otros seres humanos. Los esclavizados en el sur de Estados Unidos nunca podían esperar verdaderamente ser libres. Sintieron que era su deber, entonces, unirse a la lucha para poner fin a esta práctica inhumana.

Seguir leyendo: