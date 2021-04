Macaulay Culkin anunció por sorpresa que tuvo un hijo

Macaulay Culkin anunció la llegada de su primer hijo (Shutterstock)

Macaulay Culkin, el que fuera una de las estrellas infantiles más famosas de todos los tiempos, se ha convertido en padre. El actor y la también actriz Brenda Song recibieron a su primer hijo, Dakota Song Culkin, el pasado lunes 5 de abril en Los Ángeles.

Culkin, de 40 años, y Song, de 33, llamaron así a su bebé en honor al hermana del actor, quien murió a los 29 años luego de ser atropellada en una autopista de Los Ángeles, California, en el 2008. “Estamos muy contentos”, dijo a la pareja a la revista estadounidense Esquire al confirmar la llegada de su primer bebé.

Los actores se conocieron en el set de la película “Changeland”, en Tailandia en 2017 y no se han separado desde entonces. En 2019, Culkin habló de su pasado como ex estrella infantil y sobre sus intenciones de formar una familia con Brenda durante una aparición en el podcast “The Joe Rogan Experience”. Ahora, poco más de un año después de estas declaraciones, sus deseos se han hecho realidad.

“Probablemente tengamos algunos bebés”, dijo riendo en ese momento. “Quiero decir, definitivamente hemos estado practicando”, comentó el protagonista de “Mi Pobre Angelito”.

“Ella es asiática, así que voy a tener bebés pequeños asiáticos. Va a ser adorable, un montón de Sean Lennon corriendo por la casa, eso es lo que estoy buscando”, añadió el actor, refiriéndose al hijo del miembro de los Beatles, John Lennon, y Yoko Ono.

Previo a entablar su relación, Brenda Song estuvo comprometida con Trace Cyrus, hermano mayor de Miley Cyrus; mientras que Macaulay Culkin mantuvo una relación de casi una década con Mila Kunis.

Macaulay Culkin y Brenda Song (The Grosby Group)

El niño prodigio del cine, conocido de manera casi excluyente como el travieso Kevin McAllister de “Mi Pobre Angelito”, tuvo una vida personal tormentosa que durante años afectó su carrera. Ademas, rompió la relación con sus padres luego de que quisieran quedarse con su fortuna.

El actor protagonizó “Mi pobre angelito “(1990), con solo nueve años, y “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York “(1992) junto al elenco original de la primera. Gracias a las exitosas películas, Culkin logró la fama mundial. A los 14 años ya tenía en el banco más de 1 millón de dólares. Sin embargo, su carrera actoral se estancó y al tiempo se retiró.

El intérprete estadounidense además reveló que decidió presentarse en un audición de la última película de Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood -ganadora de dos Oscar en la última ceremonia- pero su intento no salió nada bien. “Fue un desastre. Yo no me habría contratado. Soy terrible haciendo casting, y esta fue mi primera vez en casi ocho años”.

Sin embargo, tanto su situación personal como laboral cambiaron y a sus 40 años Culkin se encuentra en un gran momento en ambas. El padre primerizo tendrá su gran vuelta a la interpretación en la pantalla chica con un rol protagónico en la temporada 10 de la serie “American Horror Story”.

Recientemente se lo ha visto filmando escenas de los nuevos episodios dela serie con parte del elenco, entre quienes se encuentran Leslie Grossman, Sarah Paulson, Kathy Bates, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross y Finn Wittrock.

Macaulay Culkin en el rodaje de "American Horror Story"

El creador del show, Ryan Murphy, publicó recientemente una foto en Instagram en la que se puede ver al actor junto a la Grossman durante la grabación de la serie. “Siempre me ha encantado el trabajo de Macaulay Culkin. Me fascina todo lo que ha hecho”, dijo Murphy al anunciar que lo había contratado para la nueva temporada del exitoso programa.

