Después del final de Friends, qué hicieron los actores con sus egos, amores y millones

Los integrantes de Friends, la serie más exitosa de todos los tiempos. Arriba Matt LeBlanc y David Schwimmer; abajo, de izquierda a derecha, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Jennifer Aniston

Hoy pasaron 18 años del último episodio de Friends, en el que el famosísimo grupo de amigos de Nueva York integrado por Rachel, Mónica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross se despedían de la pantalla. La serie que había empezado en 1994, tuvo 10 temporadas, con un total de 236 capítulos llenos de diversión. Muchos coinciden en que se trató de la sitcom (comedia de situación) más exitosa de todos los tiempos de la televisión. Sus capítulos no pierden vigencia, ya que las nuevas generaciones hacen maratones de Friends.

Cuando iniciaron la ficción, los actores eran unos perfectos desconocidos. Nadie había visto a Jennifer Aniston (Rachel), ni a David Schwimmer (Ross), ni a Matt LeBlanc (Joey); tampoco a Lisa Kudrow (Phoebe), ni a Matthew Perry (Chandler). La única que sí tenía algo de fama era Courteney Cox (Mónica), que había participado de Lazos de familia, una comedia protagonizada por la gran estrella de esos tiempos Michael J. Fox.

Cuando los actores de Friends llegan a la pantalla eran todos desconocidos, excepto Courteney Cox

Tras las 10 temporadas de la serie, estos veinteañeros despreocupados se convirtieron en treintañeros millonarios, con toda una carrera y vida por delante. Los medios tomaron nota, porque lo que ganaban por capítulo era increíble. Durante la tercera temporada ganaron 75 mil dólares por capítulo, en la cuarta llegaron a los 85 mil, en la quinta treparon a 100 mil. En la sexta ganaron más: 125 mil. En la séptima y octava pegaron un gran salto y empezaron a cobrar 750 mil. Y en la novena y décima temporada, batieron su propio récord: un millón de dólares por capítulo. El programa duraba 22 minutos. Los capítulos más largos llegaron a las 40 minutos.

Después de brillar en conjunto, hacer reír y ganar fortunas de verdad, qué fue de cada uno. Qué hicieron de sus vidas. Cómo sobrellevaron el adiós a una etapa dorada.

Jennifer Aniston

De los integrantes de Friends, Jennifer tuvo una de las carreras más sobresalientes. Y su patrimonio creció a la par de los éxitos. En el cine coprotagonizó películas con todos los reyes de la comedia norteamericana. En 2003, ya había estrenado Todopoderoso, con Jim Carrey. En 2004, se lanzó Mi novia Polly, 2004 junto a Ben Stiller. Más tarde fue convocada para Una esposa de mentira, junto a Adam Sandler en 2011 y la dupla volvió a reunirse para una producción para Netflix, Criminales en el mar, en 2019.

La dupla cómica Adam Sandler y Jennifer Aniston en Murder Mistery, una producción para Netflix. Ya habían hecho una película juntos

La rubia tan querida por el público, además de talento para la comedia, figuraba en los rankings de las mujeres más bellas del mundo. Y de las más ricas. Hoy se le calcula un patrimonio de 300 millones de dólares.

Las comedias románticas siempre fueron su caballito de batalla. Después de su matrimonio y separación mediática de Brad Pitt (estuvieron siete años juntos hasta 2005), Jennifer comenzó una nueva relación que nació en el set de la película Viviendo con mi ex (2006). Estuvo de novia con Vince Vaughn pero no funcionó. En 2007 se relacionó con el modelo británico Paul Sculfor. En 2008 salió con el músico John Mayer. Después de tanta inestabilidad, en 2012 se enamoró de Justin Theroux mientras filmaban Wandelust. Se casaron en 2015 y dos años después llegó la ruptura. Hoy son grandes amigos.

Tras dos matrimonios fallidos, Jennifer hoy está otra vez deseando estar en pareja, pero ya no quiere firmar papeles. Está en busca de un hombre que esté en forma. “Una vida saludable es esencial para llegar a los 80 y no quedarse en una silla de ruedas”. Además, le interesa que tenga un increíble sentido del humor.

Courteney Cox

Al término de Friends, Courteney fue la primera opción para un papel destacado en Amas de casa desesperadas. Pero no pudo ser porque estaba embarazada de su hija Coco, de la que Jennifer Aniston es madrina. Se había casado en 1999 con David Arquette, un actor que había conocido mientras hacían Scream, una película de terror en la después estuvo presente en toda la saga, incluso en la que tiene fecha de estreno este año. Cuando terminó Friends, fundó junto a su marido la productora Coquette. Once años después se separó de su marido. El reconoció en un programa de radio haber sido infiel.

Courteney Cox en su comedia de TV, Cougar Town y un capítulo muy especial, que comparte con Lisa Kudrow, su ex compañera de Friends

Entre 2005 filmó una película independiente y de bajo presupuesto, November, que se proyectó en el Festival de cine Sundance. Un thriller psicológico. Y ese mismo año fue parte de una comedia junto a Adam Sandler y Chris Rock, El clan de los rompehuesos, donde se la ve escotada, con un perfil muy sexy.

En 2007 interpretó a Lucy Spiller, una editora de prensa en un drama televisivo de FX, Dirt. Ella y su marido se convirtieron en productores ejecutivos de la serie. En 2008 fue cancelada.

Desde 2009 y hasta 2015 brilló en una comedia Cougar Town. Su personaje era el de una madre, divorciada, que debía volver a adaptarse a la vida de soltera en un mundo obsesionado por la belleza . En esa sitcom tuvo como invitados a distintos actores de Friends: Kudrow, Aniston y Perry.

Debutó como directora de cine en el 2014 con la película Just Before I Go, una tragicomedia. La crítica no fue buena con ella.

Más allá de los altibajos y desaciertos, nunca dejó de trabajar. Es la segunda más rica de Friends, con un patrimonio estimado en 150 millones de dólares.

Matthew Perry

Tras el final de Friends, Perry debutó como director de un capítulo de la cuarta temporada de Scrubs. En 2006 protagonizó una película de TNT, The Ron Clarck Story en la que interpretó a un profesor pueblerino que llega a Nueva York e impacta positivamente en sus estudiantes. Recibió dos nominaciones por ese trabajo, una al Globo de Oro y otra al Emmy. Durante 2006-2007 participó de la serie dramática Studio 60 on Sunset Strip.

Matthew Perry en una escena de The Good Wife (CBS Broadcasting Inc.)

Hasta el día de hoy integra los elencos de muchas series televisivas. Actuó en The Good Wife (2012-2013), en una remake de La extraña pareja (2015-2017) y muchas más. En 2012 fui invitado a Cougar Town, y coincidió con Courteney Cox, y en 2015 actúa nuevamente con Lisa Kudrow, en Web Therapy.

Perry tuvo rehabilitaciones para tratar sus adicciones a los opiáceos (vicodin y metadona), anfetaminas y alcohol. Desde 2006 hasta 2012 estuvo en pareja con Lizzy Caplan. En 2020, cuando ya tenía 51, se comprometió con Molly Hurwitz, de 29 años, a quien consideraba la mujer más maravillosa del planeta. Dieron por terminada la relación en junio de 2021, a una semana del famoso reencuentro de Friends.

Matthew Perry es el tercero más rico del grupo. Posee unos 120 millones de dólares.

Lisa Kudrow

En 2005 Lisa presentó The Comeback, una serie en HBO como cocreadora, escritora y productora ejecutiva. Y por si fuera poco, actriz principal. Eligió la sátira como género y encarnó a una actriz que había perdido la fama y la juventud. En la serie atraviesa situaciones ridículas, patéticas, difíciles de digerir. La serie no continúo. Tuvo que esperar 10 años para tener una segunda entrega. El sarcasmo de la actriz revivió.

La actriz Lisa Kudrow junto a su marido francés, Michel Stern en una gala de Los Angeles, donde viven (Photo by Paul Archuleta/Getty Images)

Versátil y carismática, a Lisa la convocaron tanto para el cine como para la televisión. Filmó P.S. I love you, junto a Hilary Swank (2007), El amor y otras cosas imposibles (2009) junto a Natalie Portman.

En 2007 recibió grandes elogios de los crítica de cine en una original película de cine independiente, Kabluey, en el que interpretaba a una mujer que quedaba a cargo de sus hijos, mientras su marido tenía que combatir en Irak. Su cuñado la ayuda a ganar dinero vestido de una ridícula mascota.

En 2011 volvió a escribir, producir y actuar. Esta vez para una comedia que ve online, Web therapy, donde interpreta a Fiona Wallice, una psicóloga que quiere mejorar las sesiones haciéndolas más cortas. De solo tres minutos.

La actriz tiene una relación sentimental estable, a diferencia del resto del elenco de Friends. Desde 1995 está casada con Michel Stern, un francés a quien conoció cuando visitaba el set de Friends. Tienen un hijo. Viven en Los Ángeles.

La fortuna de Lisa Kudrow se estima que es de 90 millones de dólares.

David Schwimmer

Ya mientras interpretaba a Ross, el actor tenía inquietudes como director. En Friends ya había estado al frente de 10 episodios.

Apenas terminó la comedia, se volcó a un drama independiente: Duane Hopwood. El actor da vida a un alcohólico que se encuentra con el lado más oscuro de la vida a raíz de un divorcio. Ese mismo año, comenzó a hacer teatro en Londres, con la obra Some Girl(s). El paso siguiente fue Broadway, con The Caine Mutiny Court-Martial, en una obra de dos actos. Más tarde le contó a la revista New York que la experiencia no había sido del todo buena.

David Schwimmer estuvo casado con la fotógrafa inglesa Zoe Buckman y tuvieron una hija, Cleo (IG: @zoebuckman)

En 2007 dirigió su primera película, una comedia británica: Run Fatboy Run, y por su trabajo tuvo una nominación del British Independent Film Award en la categoría Mejor debut como director. El protagonista fue Simon Pegg, que contaba la historia de un hombre que estaba muy fuera de forma y se anota en una maratón y quiere impresionar a su novia y a su hijo.

En 2009 se lanzó como director teatral con Fault Lines en el Teatro Cherry Lane de Nueva York. Los críticos esperaban algo más arriesgado para su debut.

También en 2007 inició una relación una relación con la fotógrafa británica Zoe Buckman, a quien conoció durante las grabaciones de Run Fatboy Run. En marzo de 2010, anunció su matrimonio y en junio de ese mismo año la pareja se casó con una ceremonia íntima. La pareja tuvo una hija, Cleo. Se separaron en 2017.

Se estima que la fortuna de David Schwimmer asciende a 85 millones de dólares.

Matt LeBlanc

Después de Friends, por un tiempo Matt continuó haciendo su mismo personaje, por un spin off que fue grabado en secreto. La serie, llamada Joey, que empezó en 2004 y duró hasta 2006, estuvo centrada en su camino a Los Ángeles después de dejar a sus cinco amigos en Nueva York y probar suerte como actor en Hollywood.

Una vez que terminó de grabar Joey, no hizo mucho más en la actuación. Se dedicó a viajar, ya que se apasionó por la fotografía de paisajes.

Matt LeBlanc en una escena de su última serie, Man with a Plan

Matt regresó a la pantalla en 2010 para esta vez hacer de sí mismo en la sitcom Episodes. Con muy buena recepción, se mantuvo hasta 2017. Fue realizada por David Crane, un cocreador de Friends. La serie se trata de una pareja de actores británicos que quieren hacer un versión norteamericana de su exitosa serie de televisión y contratan a Matt LeBlanc como actor, quien les arruina la vida.

Desde 2016 a 2020 se lo pudo ver como protagonista de Man with a Plan. Un hombre que debe asumir más responsabilidades en el cuidado de sus hijos.

Antes de que terminara la serie Friends Matt estaba casado con Melissa McKnight, una ex modelo. En 2004 tuvieron una hija, Marina, quien tuvo convulsiones a los 8 meses. Dos años después le diagnosticaron displasia cortical, una enfermedad congénita que afecta al cerebro y a las habilidades psicomotrices. Fue el período más oscuro de la vida del actor. “¿No dicen que lo que no te mata te hace más fuerte? Pasar tiempo con ella es lo mejor que hice, tenemos una gran unión y es lo mejor de mi vida”, dijo en una entrevista. Matt y Melissa se separaron muy pronto, en 2006. Durante la serie Joey estuvo saliendo con la actriz Andrea Anders, su vecina en la ficción.

La fortuna de Matt LeBlanc asciende a 80 millones de dólares.

