A todos en el barrio les llamaba la atención que de un día para el otro los postigos de los ventanales del chalet, ubicado en el número 55 del boulevard Robert-Schuman, estuvieran cerrados: la familia Ligonnès –el patriarca Xavier, descendiente de una familia de la nobleza con el título de conde, su esposa Agnès y sus cuatro hijos: Arthur (20), Thomas (18), Anne (16) y Benoît (13)– solía dejarlos abiertos, incluso cuando se iban de vacaciones. Por otra parte, era raro que ninguno de los chicos apareciera por los lugares que solía frecuentar, que no se supiera de Agnès en su trabajo, que no atendieran sus teléfonos, que no se escucharan los ladridos de sus dos labradores que solían jugar en el jardín, León y Jules.