“En la listita tenía todo. Éste lo hice, ésto me gusta, esto no lo conozco, ésto podría ser”, se ríe. Y enumera: “Por ejemplo, la lluvia dorada (orinar sobre el cuerpo de la otra persona), la lluvia plateada (usar saliva), juegos de roles, disfraces, juegos en lugares públicos . No era tanto la penetración lo que me gustaba sino más bien los juegos de dominación. También el bondage, que son restricciones no sólo físicas sino también mentales. Y el shibari, un estilo de ataduras eróticas que vienen de las artes marciales que me cautivó. Y ahí me di cuenta de que yo no estaba tan enferma sino que había un montón de personas en el mundo que lo hacían, muchas en Buenos Aires”.