En ese momento, a principios de los noventa, su carrera parecía estar en un pozo. Y muchos creían que tras la batalla de egos, sus compañeros habían quedado mejor parados. No sólo mantenían el nombre de la franquicia, Pink Floyd, sino que sus actuaciones en vivo atraían multitudes. A Momentary Lapse of Reason y Delicate Sound of Thunder, el doble en vivo de dos años antes, habían llegado hasta lo más alto de las listas de ventas. Mientras que Waters parecía ahogado en su megalomanía. Sus trabajos posteriores a su salida del grupo no habían sido demasiado bien recibidos pese a que, al menos The pros and cons of Hitch-Hicking tiene sobrados méritos artísticos. Esta presentación era un riesgo grande para él. Pero también, según su modo de ver, la oportunidad de mostrarle al mundo aquello que venía discutiendo con Gilmour y Mason desde hacía décadas y que para él no alojaba la menor duda: quién era el verdadero talento del conjunto.