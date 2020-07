Recordó que Morgan siempre hablaba del personaje Slender Man: “Era raro. Me asustaba un poco. Pero lo dejé pasar y la apoyaba porque eso era lo que le gustaba (...) Le dije que me asustaba y no me gustaba”. También admitió “no me gustaba Anissa… Solo estaba con ella porque conocía a Morgan y ella la quería como una amiga. Pero Anissa era siempre cruel conmigo”.