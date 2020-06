Después, todo empeoró. Los actores protagónicos se odiaban entre sí; uno de ellos era inmanejable debido al alcohol; los tiburones (cuando llegaron) no funcionaban y se hinchaban con el contacto con el agua; alguno se hundía; el rodaje duró tres veces más de lo previsto; el presupuesto también se triplicó; el director se obstinó en filmar en el mar y cada escena en el agua se convirtió en un martirio. La tensión era tan grande que el joven director de 27 años buscó cualquier excusa para no estar en la última jornada de rodaje para que el equipo técnico no se vengara de él. Sin embargo, Tiburón fue un éxito de taquilla impresionante, se convirtió en un clásico instantáneo y le mostró al mundo la hipnótica destreza narrativa de Steven Spielberg.