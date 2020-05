La compañía A&M había armado una gira nacional con The Flying Burritos, y Kaufman estaría al frente de la logística de la banda. Los viajes se harían en tren. Phil había reservado todo un vagón con un camarote para cada uno. Cuando se reunió con los músicos en la estación, les dijo: “Miren, quiero ver los bolsillos secretos de sus valijas. Quiero que me den todas sus drogas. Si necesitan, me vienen a ver, pero no quiero ver seis bolsitas con drogas dando vueltas por todo el tren”. “Ellos no creían que podían ir a prisión por tener eso, yo sí porque ya había estado en una”, recordó.