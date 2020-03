Su hermano Nigel recuerda vívidamente aquel día en que un colega periodista lo llamó para decirle que algo pasaba con su hermana. Nigel tomó su celular y empezó a llamarla. En eso estaba cuando vio la noticia en un monitor de la redacción: Jill había sido asesinada. Nigel no quisiera morirse sin saber quién y por qué la mataron: “Tiendo a pensar que no fue un crimen por encargo o de un profesional. Creo que no hubo razón sino un acto aislado de brutalidad. Jill estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.