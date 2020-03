Cuando fue apresado al finalizar la guerra por los Aliados, no fue puesto de inmediato en la lista de criminales de guerra. No se lo consideraba pasible de ser juzgado en Nuremberg. Cómo podía ser un criminal de guerra alguien tan articulado, amable e inteligente parecían preguntarse sus captores. Los oficiales que lo interrogaban relajaban los controles. No ejercían la dureza con el detenido. Speer informaba sin dobleces acerca de la producción armamentística, de las dificultades que afrontó y cómo las fueron sorteando. Hasta llegó a aconsejar a los Aliados respecto a los bombardeos a las ciudades, explicándoles con datos ciertos cuáles habían sido los errores que habían cometido y los motivos por los cuáles no habían podido detener la producción de armamento. Los soviéticos se opusieron a que no tuviera que rendir cuentas. Albert Speer había sido una pieza fundamental en la maquinaria bélica nazi.