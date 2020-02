Aunque la vida de Lady Di tiene algunos claroscuros –su dulce sonrisa contrasta con su temperamento inestable- si en algo coinciden sus seguidores y detractores es que fue una “madraza”. Es que la princesa fue una de las primeras royals que se animó a disfrutar en público la maternidad. Cuando William y Harry eran pequeños, a menudo se la fotografiaba riendo feliz y no era solo para la foto. No solo eligió sus nombres rompiendo una tradición, también solía organizarles “días libres” donde podían actuar como niños y no como príncipes. Y quizá ese disfrute de la maternidad mucho tenía que ver con que la princesa no quería repetir con sus hijos el vínculo tirante y odioso que mantuvo con su madrastra, Raine.