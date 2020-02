Anderson Cooper, exitosísimo y con más de 100 millones de dólares ganados por propia iniciativa, siempre había dicho que no creía en las herencias: “Estimo que es un reto para la iniciativa. Pienso que es una maldición ¿Quién ha heredado una gran cantidad de dinero y ha hecho algo de su propia vida? Desde que era niño, si sentía que me esperaba una olla repleta de oro, no sé si hubiera estado tan motivado”. Aún así no se negó a recibir la herencia de su madre.