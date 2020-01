Entonces me embargó una sensación de pequeñez absoluta. El peso del universo descendió sobre mí, aquello que no se ve ni tiene textura, pero sí volumen y es enorme. No era el peso de la muerte, sino el de una decisión sobre la muerte. De pronto me encorvé, de pronto me dolió la espalda, de pronto se me doblaron las rodillas, de pronto no pude caminar. Me paralicé. ¿Quién era yo? ¿quiénes éramos nosotros para decidir? (Ahora que escribo esto pienso que la decisión de tener hijos es casi la misma. Traer una vida al mundo tiene el mismo peso, la misma consistencia, el mismo volumen). En ese cuarto de hospital decidíamos la que, dadas las circunstancias (suponíamos), sería la mejor manera de morir. Pero la muerte no era la propia, la íbamos a sufrir, pero no era la de ninguno de nosotros. Era del papi. En ese momento supe que yo era inadecuada, pequeña, frágil, estúpida inclusive, y pese a que no hubo dudas y de que la decisión fue compartida, lo sobrecogedor fue tomarla.