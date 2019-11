Trato de pensar en mi eclipse personal mientras leo el periódico. Se prende la luz para conocer las cifras de la economía, la mayoría de las veces reservadas para los expertos, como si fuera posible cuantificar el malestar. Me entero que el sistema de pensiones se rige por la expectativa de vida 110 años de sus afiliados (una mujer sostiene una pancarta: “Suban las pensiones de hambre o aprueben la eutanasia”). Que las grandes empresas pagan demasiados sueldos mínimos (no queremos más “dueños de Chile”). Aprendo que un 1% de la población concentra el 25% de la riqueza del país (que grosera esa “ley del chorreo" (N. de la R: derrame, en algunos países”). Que el transporte público, el metro, subvenciona al sistema privado de los buses. Que el sistema de impuestos es demasiado poco beneficioso para los pequeños y medianos comerciantes. Que el sistema condona las deudas de una empresa de ropa pero no a los alumnos a los que se les obligó a tomar el crédito aval del estado para estudiar con deudas por 20 años (“No + deudores CAE- fin a la educación social de mercado”). Y más, leo que los medicamentos administrados por otro sistema podrían costar siete veces menos (otra pancarta dice: “No lucho por mi quimioterapia sino por una vida digna”). De reojo veo a arder algún edificio de la ciudad y confundirnos entre las llamas televisadas.