La elección de Alex no fue sencilla. Varias de las elegidas rechazaron el papel, mientras otras no estaban disponibles. Debra Winger, Barbara Heshey, Emma Thompson y Miranda Richardson por distintos motivos no pudieron interpretar a Alex. Kirstie Alley audicionó pero no superó la prueba, aunque dejó su marca en el film. Le contó a Lyne que su esposo, Parker Stevenson, estaba siendo hostigado por una fanática que le dejaba constantes mensajes en el contestador telefónico. Como prueba aportó un cassette: la desgrabación de uno de esos mensajes quedó en la película.