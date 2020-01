Todos coincidieron en que eso era lo mejor. Casi todos. Aunque no se sabe con certeza cuál fue la primera reacción de Máxima, se sospecha que intentó torcer esa decisión pero se dio cuenta pronto que era infructuoso. El príncipe Guillermo había amenazado con casarse aun si no obtenía la aprobación. Eso le costaría el acceso al trono. Ya no podría ser rey. Que su futuro suegro no concurriera solucionaba los problemas.