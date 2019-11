La segunda denuncia, la de Arvizo, fue la que provocó el allanamiento del 2003. Los defensores (en el sentido amplio, no sólo los legales) de Michael Jackson sostuvieron, no sin razón, que los videos o revistas pornográficas no indicaban nada, ni siquiera podían levantar sospecha sobre alguien. En esos años cualquiera podía tener en su casa ese tipo material. Pero lo que no decían los defensores es que en el juicio se probó que las revistas tenían las huellas dactilares de Jackson, del denunciante y de su hermano menor; lo que indicaría que el músico habría visto las revistas con ellos.