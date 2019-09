Wiesenthal logró ubicarla y avisó a las autoridades migratorias norteamericanas. Los cubrió con papeles y pruebas pero no lo escucharon. Entonces, el cazador de nazis acudió a la prensa. Una nota en la portada del The New York Times selló la suerte de Hermine. "Ex guardia de campo de concentración es ama de casa en Queens", sentenciaba el titular.