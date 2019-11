“En los últimos cinco años yo sólo quería saber qué sentías por mí persona y qué clase de arrepentimiento tenías. Mis familiares me repetían que solo sentís pena por vos mismo. Yo no quería creerlo porque, estaba segura de que tenías que sentirte muy mal por haber asesinado a mi familia. Pero cuando escuché que no tenías ningún arrepentimiento algo cambió dentro de mí, y no sabía qué hacer con esos sentimientos porque me causaban un montón de rabia y dolor. ¡Mi esperanza era que estuvieras mal por lo que habías hecho! (...) No hay nada en la tierra que pueda calmar mis heridas y preocupaciones. (...) Estoy dejando salir mis emociones y se las estoy dando a Dios, porque Él me cuidará y me llevará a través de todo esto. El jurado decidió que vas a morir con una inyección letal y yo respeto esa decisión. ¿Si creo que el castigo corresponde al crimen? No. Deseo que cuando mueras, tengas el castigo que merecés por parte de Dios. ¿Te arrepentirás algún día? No lo sé. Pero quiero decirte que ya no me importa. Yo voy a seguir con alegría mi vida, saldré adelante y me voy a olvidar de esto, me voy a olvidar de vos. Tuviste el control durante demasiado tiempo. Se acabó tu juego. Ya no tenés el control. Lo perdiste. Dios estará ahí cuando lo necesites, y ese momento te llegará rápido. Lo quieras o no”.