El vestido, muchos años después, se subastó. Pujaron varios por quedárselo. El millonario que se lo quedó pagó 1.300.000 dólares. En noviembre de 2016 volvió a salir a remate. Esta vez la cifra fue de casi 5 millones de dólares. Y se convirtió en el vestido más caro del mundo superando a otra prenda de Marilyn: el vestido blanco que se levanta con el aire de la boca del subte en La Comezón del séptimo año. El comprador fue la cadena de museos de rarezas y cultura popular Aunque usted no lo crea de Ripley (Ripley’s believe it or not).