Querían ser encarcelados juntos, pero no se les permitió. En enero de 1997, Lyle se casó por correspondencia con una amiga ex modelo, Anna Erikson. No llegaron lejos porque ella lo pescó escribiéndose con otra mujer. En noviembre de 2003, a los 35 años, Lyle volvió a casarse. Esta vez con una editora de una revista que se llamaba Rebecca Sneed.