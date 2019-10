Ashton Kutcher saltó a la fama en 1998 como “Kelso” en That ’70s Show y su popularidad explotó cuando se casó con Demi Moore en 2005. Pero el matrimonio terminó en 2011 en medio de un escándalo con imágenes de Kutcher con otras mujeres. Ahora su ex reveló en su explosivo libro de memorias “Inside Out” que no sólo la engañó con otras mujeres si no que también la manipuló para hacer tríos sexuales, así el podía acostarse con otras.