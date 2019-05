Gargiulo era un reparador de aire acondicionado de 24 años y ex portero en el Rainbow Bar & Grill cuando conoció a Ellerin, un stripper de Las Vegas de medio tiempo y estudiante en el Fashion Institute of Design and Merchandising, fuera de su hogar en el otoño de 2000, preguntándole si necesitaba ayuda para arreglar una rueda pinchada.