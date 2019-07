El primer día de julio de 1776, François-Jean Lefebvre, Chevalier de La Barre, está dispuesto a morir. Pero no de rodillas en el cadalso: le repugna que su cabeza sangrante caiga en un canasto. El verdugo, Charles Henry Sansón, insiste: todos los criminales mueren del mismo modo. Es una regla inviolable. Pero François no cede: dice que él no es un criminal, y que por lo tanto morirá de pie.