Historia

El día que Manuel Belgrano izó la bandera sin autorización y el Triunvirato le respondió con una dura advertencia

La historiadora Camila Perochena reconstruyó en Infobae en Vivo el contexto en el que Manuel Belgrano ordenó el primer izamiento sin autorización del gobierno y las razones que marcaron uno de los episodios menos conocidos de la historia argentina

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Manuel Belgrano protagonizó uno de los hechos centrales de la historia argentina con el primer izamiento de la bandera en 1812, aunque ese episodio ocurrió en un contexto de incertidumbre política y jurídica. En la previa de una nueva conmemoración del Día de la Bandera, la historiadora Camila Perochena repasó en Infobae Al Amanecer quién fue Belgrano, qué ideas defendió antes de la independencia y por qué creó la bandera sin autorización.

Belgrano ordenó el primer izamiento sin autorización del gobierno. Así lo afirmó la historiadora. Según explicó, en 1812 las Provincias Unidas todavía no habían declarado la independencia de España. El gobierno revolucionario sostenía una posición ambigua mientras Fernando VII permanecía prisionero.

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Belgrano se encontraba en Rosario para organizar baterías militares sobre la costa del río Paraná y diferenciar a sus tropas de las fuerzas realistas. Primero impulsó el uso de la escarapela y luego decidió utilizar una bandera con los mismos colores.

El Triunvirato respondió con una carta en la que cuestionó esa decisión. Perochena destacó una frase incluida en ese documento. “Lo que hiciste fue un rasgo de entusiasmo”, recordó.

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La historiadora explicó que las autoridades temían que ese gesto fuera interpretado como una declaración de independencia antes de tiempo y provocara consecuencias políticas.

Pintura de Manuel Belgrano a caballo, vestido con uniforme militar oscuro y gorro azul, sosteniendo una bandera celeste y blanca con asta de madera
El primer izamiento de la bandera ocurrió cuando las Provincias Unidas todavía no habían declarado la independencia de España (Secretaría de Cultura)

Belgrano nunca recibió esa primera comunicación porque ya había partido hacia el norte. Para entonces había vuelto a utilizar la bandera. Más tarde recibió una nueva orden y respondió: “Voy a guardar la bandera y no va a quedar memoria de ella”.

En este sentido, la historiadora indicó que el episodio no figura en las memorias del propio Belgrano y sostuvo que Bartolomé Mitre recuperó décadas después ese hecho como parte del relato fundacional argentino.

Los colores de la bandera

La entrevista también abordó el origen de los colores de la bandera. Perochena afirmó que Belgrano nunca dejó una explicación sobre esa elección. “No dice: ‘Lo hice inspirado en los colores de la familia de Borbón’”, señaló.

La historiadora indicó que esos colores coinciden con los utilizados por la casa de Borbón y relacionó esa decisión con el contexto político de la época, cuando todavía no existía una ruptura formal con la monarquía española.

También aclaró que no existen pruebas concluyentes sobre otras interpretaciones, como una supuesta inspiración en el cielo o en el manto de la Virgen de las Mercedes.

Retrato en acuarela de Manuel Belgrano con cabello oscuro y chaqueta formal, frente a un fondo de franjas celestes y blancas, evocando la bandera.
Belgrano creó la bandera en Rosario para diferenciar a sus tropas de las fuerzas realistas sobre la costa del río Paraná (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta monárquica que impulsó Belgrano antes de la independencia

Uno de los aspectos menos conocidos de Belgrano aparece antes de la Revolución de Mayo. Según explicó, el dirigente impulsó inicialmente un proyecto para coronar a Carlota Joaquina como regente en América. “Belgrano apostaba a Carlota Joaquina porque creía que podía tener una monarquía más reformista”, afirmó.

Perochena explicó que esa propuesta surgió tras la invasión napoleónica a España y la abdicación de Carlos IV y Fernando VII. En ese escenario, el principal interrogante consistía en definir a quién debían obedecer los territorios americanos mientras el rey permanecía cautivo. Ese debate marcó buena parte del proceso revolucionario.

La historiadora señaló que varios dirigentes revolucionarios consideraban viable una monarquía y no una república. “La república para 1810 era algo medio extravagante. La única república que estaba en pie era Estados Unidos”, expresó.

Perochena recordó que Belgrano mantuvo un intercambio de cartas con Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa del príncipe de Portugal. El objetivo consistía en instalar una monarquía con mayor autonomía para los territorios americanos.

Pintura al óleo de un general del siglo XIX con uniforme azul y dorado, sosteniendo la bandera argentina a orillas del Río Paraná en Rosario al atardecer.
Las autoridades temían que la bandera de Belgrano fuera interpretada como una declaración de independencia antes de tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese proyecto perdió fuerza y nunca prosperó. Sin embargo, la historiadora destacó que reflejaba una alternativa política presente entre varios revolucionarios de la época.

Años después, tras su paso por Europa, Belgrano volvió a plantear una opción monárquica. Según relató Perochena, propuso una monarquía inca durante el Congreso de Tucumán.

En Europa son todas monarquías, no hay repúblicas”, recordó la historiadora sobre el razonamiento de Belgrano. También explicó que el proyecto buscaba construir una legitimidad dinástica para el nuevo Estado.

La iniciativa tampoco avanzó. En este sentido, la especialista remarcó que la elección de una república respondió a un proceso político posterior y no a una decisión evidente desde el inicio de la revolución.

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