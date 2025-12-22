Historia

Descubren que las víctimas de la erupción que destruyó Pompeya vestían ropa de lana: dudan de la fecha de la catástrofe

Un reciente análisis científico reveló que los restos humanos encontrados en la antigua ciudad presentaban vestimentas poco habituales para el verano, fecha en que se data el hecho. Cuáles son las hipótesis que lo explicarían

El hallazgo de prendas de lana en Pompeya desafía las teorías sobre la fecha de la erupción (Universidad de Valencia)

El reciente análisis de los calcos de víctimas de Pompeya realizado por científicos españoles está desafiando la creencia tradicional sobre la fecha y las condiciones ambientales de la erupción del Vesubio. Según los resultados presentados en un congreso internacional, la mayoría de las personas que murieron en el desastre vestían prendas de lana gruesa, un hallazgo que cuestiona la idea de que la catástrofe ocurrió en pleno verano.

El equipo de investigación, liderado por Llorenç Alapont, de la Universidad de Valencia, examinó catorce calcos de yeso de víctimas halladas en la Necrópolis de Porta Nola. El análisis detallado de los tejidos permitió identificar que tanto dentro como fuera de las viviendas, las víctimas llevaban dos piezas principales: una túnica y un manto, ambas confeccionadas en lana de entramado grueso.

Alapont explicó que “de un estudio sobre los calcos, podemos saber cómo vestían las personas un día concreto de la historia. También, el tipo de tela con que iban vestidas, y cómo es el entramado de los hilos, que en este caso es grueso”. La investigación, aunque aún no ha sido revisada por pares ni publicada formalmente, revela que no existía diferencia en la vestimenta entre quienes murieron en el interior de los edificios y quienes lo hicieron en las calles.

Científicos españoles analizan la vestimenta de las víctimas y revelan nuevos misterios (EFE/EPA/Luigi Spina /Parco Archeologico)

La presencia de prendas de lana pesada en todas las víctimas resulta llamativa, dado que la lana era el tejido más común en la época romana, pero su uso en pleno agosto parece inusual. Según la Universidad de Valencia, el hecho de que las personas huyeran con dos capas de lana sugiere temperaturas más bajas de lo esperado para esa época del año. Alapont señaló que “la ropa que llevaban las víctimas sugiere no solo la posibilidad de un clima más frío de lo normal, sino también un día con un ambiente nocivo del que había que protegerse”. La incertidumbre de los investigadores reside en si esta vestimenta se utilizaba para protegerse de los gases y el calor generados por la erupción, o si respondía a condiciones climáticas atípicas.

Los restos humanos muestran túnicas y mantos más propios del frío que del verano (Universidad de Valencia)

La fecha tradicionalmente aceptada para la erupción del Vesubio es el 24 de agosto del año 79 d.C., basada en los relatos de Plinio el Joven, quien presenció el evento desde la bahía de Nápoles y lo describió en una carta a Tácito. Sin embargo, la Universidad de Valencia en un comunicado señaló que existen indicios que apuntan a una fecha posterior. Entre estos, destacan la presencia de frutos de otoño, brasas en estufas domésticas, vino fermentando en vasijas y un grafiti de carbón que menciona el 17 de octubre.

La naturaleza efímera del carbón hace improbable que el grafiti se realizara mucho antes de la erupción, lo que ha llevado a algunos investigadores a proponer el 24 de octubre como posible fecha alternativa. A pesar de estas evidencias, la interpretación exacta de los hallazgos sigue sin estar clara y los autores del estudio no cuestionan de manera directa la cronología histórica aceptada.

El análisis de los calcos de yeso ha permitido a los investigadores obtener información inédita sobre la vida cotidiana en Pompeya y sobre las circunstancias del desastre. La Universidad de Valencia destacó que el grupo ÁTROPOS, compuesto por especialistas en historia antigua, arqueología, bioantropología, química y derecho romano, ha impulsado la aplicación de nuevas metodologías para esclarecer las condiciones de la erupción.

Las prendas halladas abren el debate sobre las condiciones climáticas previas al desastre (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)

Aunque la lana era el material textil predominante en la época, la universalidad de prendas gruesas en las víctimas plantea interrogantes sobre el clima y las costumbres de la ciudad en los días previos a la catástrofe. Además, la investigación aún no ha sido sometida a revisión por pares, lo que invita a la cautela en la interpretación de los resultados.

Mientras no se disponga de pruebas históricas concluyentes que respalden una fecha alternativa, la comunidad científica deberá considerar que los habitantes de Pompeya vestían lana gruesa incluso en pleno verano.

