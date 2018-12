— Es genial lo que decís. Y quiero tomarlo para hablar de la motivación por la que me preguntabas. Quizás uno no tenga nivel académico para escribir este libro, y quiero ser muy respetuoso con todos los que escriben historia en la Argentina, muchos de ellos han sido maestros inspiradores. Todos los personajes políticos son contradictorios, y muchas veces el análisis de esas contradicciones revela fanatismos y entonces cuando empezás a charlar con alguien te dice "yo soy fanático de Rosas, no me toques a Rosas…" O bien, "ojo porque Sarmiento tal cosa", como si fueran badenes con los que hay que tener cuidado. Y yo no quise caer en eso con Paz. Porque es muy fácil decir Paz luchó del lado equivocado y fue unitario, y ya está, nos quedamos con eso. Y creo que ha habido una exacerbación de las cualidades de los caudillos federales y muchas veces eso trajo problemas políticos de orientación, porque ser fanático de tal o tal marcaba de antemano una línea histórica. Paz era un militar brillante, creo que está entre los tres mejores militares argentinos. Pero hay una parte de aventura siempre en la historia, cronicar expediciones y batallas, fechas. Pero yo quería hacer otra cosa con Paz, que no puede ser sólo la avenida que divide el país, como se dice, "termina en la General Paz". Además el hecho de que éste es un país muy poco federal culturalmente, uno ya encuentra tanta diferencia entre bonaerenses y porteños que imaginate la distancia que puede haber con un cordobés o un pampeano. Entonces yo pensaba acá hay un Paz que se ha perdido, un Paz más allá de sus contradicciones… Por supuesto yo me enamoro de Paz y de muchas cosas en sus memorias. Cuando uno lee Ese Manco Paz, de Andrés Rivera, obviamente uno se enamora del personaje porque era fascinante.