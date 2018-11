A éste lo describe así: "A los veinticuatro años, Charlie ya era abogado. Puritano de alma, llevaba una existencia austera sin la menor fantasía. Pero su moral era un punto en contra para su oficio, pues no podía mentir. Además, cuando veía que las posibilidades de ganar un litigio eran demasiado débiles, se negaba a facturar honorarios a personas que estuvieran en mala situación o cuando la causa estaba perdida de antemano. Como era adepto a decir la verdad, inquietaba más que tranquilizaba a sus clientes. Cuando uno iba a su despacho no iba a encontrarse con aliento, sino con un lenguaje crudo a veces difícil de oír y que hacía pensar en huir a los que esperaban para entrar. En cambio, no era necesario dar cuentas de su generosidad. En cuanto una causa le parecía justa, no dudaba un solo instante en defenderla. Y como toda remuneración, el puntilloso Bonaparte se conformaba con la satisfacción del deber cumplido. Con principios como estos, Charlie nunca nadó en oro".