El Urquiza que acompañó a don Juan Manuel de Rosas no fue el mismo que promovió la sanción de la Constitución de 1853 o el del Tratado de Cepeda. El Mitre que en 1855 propuso hacer de Buenos Aires la República del Plata no es el mismo que unificó la nación luego de la batalla de Pavón, en 1861. El general Roca que enfrentó al mitrismo en 1874 y 1880 no es el mismo que acordó con él, en 1891, o el de la Convención de Notables que nominó como presidente al doctor Manuel Quintana, antiguo mitrista. El doctor Yrigoyen no fue siempre el mismo. Cuando estaba en el Partido Autonomista porteño, participó del fraude violento de aquellos años para luego batallar por el voto y la participación política sin fraude ni violencia. Tampoco el general Agustín P. Justo escapa a esta regla. Ministro del doctor Marcelo T. de Alvear y su gabinete de liberales, se comportó como tal. Siendo presidente, intervino la economía e inició el proceso de industrialización sustitutiva del país.