Una de las vitrinas está dedicada a todas las boletas presidenciales que ganaron las elecciones desde 1916 cuando se aplicó por primera vez la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. De la única que no hay registro es de la primera, la boleta qué llevó como candidatos a la fórmula radical Hipólito Yrigoyen – Pelagio Luna que ganó esos primeros comicios. Solo está el acta de aprobación de la lista de candidatos. En los registros del juzgado electoral no consta ninguna boleta. Quienes trabajaron en el tema contaron que hay una posible explicación para esa ausencia. Y es que en la ley electoral de entonces la justicia no intervenía en la oficialización y distribución de las boletas, sino que eso lo hacía directamente el partido a las autoridades de mesa. Rastrearon en el Archivo General de la Nación y en la Unión Cívica Radical y tampoco hay copia o registro de esa esa boleta triunfadora.