Los gerentes de nivel medio serán clave para el éxito o el fracaso de la adopción de la IA

BC-HBRNI-700-MIDDLE-MANAGERS-AI-ART-NYTSF — Middle Managers Will Make or Break AI Adoption. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-MIDDLE-MANAGERS-AI-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

El punto de falla más común en la IA generativa no es la sala de juntas, la lista de proveedores preseleccionados ni el portal de capacitación. Es el nivel de los gerentes, que deben convertir la ambición ejecutiva en un comportamiento cotidiano. Es por eso que la adopción de la IA generativa sigue estancada.

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Los líderes de alto nivel suelen diagnosticar erróneamente el problema. Asumen que la adopción depende de tres pasos: articular la estrategia, seleccionar la tecnología y capacitar a la fuerza laboral. Esos pasos son necesarios, pero rara vez son suficientes. El mecanismo que falta es la traducción gerencial: quién decide qué flujos de trabajo cambian, cómo se verifica la calidad, qué se les permite probar a los empleados y qué sucede cuando el trabajo asistido por IA sale mal.

Cinco mentalidades gerenciales que determinan la adopción

Mi investigación apunta a un diagnóstico más preciso. Descubrí que los gerentes intermedios no constituyen un único bloque "resistente al cambio". Se agrupan en cinco perfiles psicográficos.

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El escéptico de la IA

El escéptico de la IA es el más fácil de caricaturizar y el más fácil de manejar mal. Los escépticos no son simplemente obstinados. A menudo tienen preocupaciones legítimas sobre la rendición de cuentas, la pérdida de empleos, la privacidad de los datos y el costo humano de la automatización. Los escépticos de la IA suelen responder de una de dos maneras: evitan la IA por completo o la usan discretamente sin compartir resultados ni errores.

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La intervención incorrecta para los escépticos es más evangelismo. Los líderes deben ofrecerles proyectos piloto limitados y de bajo riesgo con métricas definidas, revisión humana y reglas explícitas sobre quién es responsable de los errores asistidos por la IA.

El tradicionalista "espera y observa"

El segundo perfil crea un cuello de botella más silencioso. Estos gerentes no bloquean la IA; la retrasan. Piden otra prueba, las lecciones de otro departamento, otro trimestre de observación.

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Los tradicionalistas de "espera y observa" responden mejor a la comparación, no a la coacción. Hay que emparejarlos con gerentes respetados que hayan llevado a cabo proyectos piloto exitosos en funciones adyacentes.

Implementador cauteloso

El implementador cauteloso suele ser el gerente más valioso del sistema. Estos gerentes están abiertos a la IA, pero son disciplinados en cuanto a los controles. Son las personas con mayor probabilidad de convertir el entusiasmo en una práctica escalable.

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Un implementador cauteloso necesita una biblioteca de indicaciones, reglas aprobadas para el uso de datos, plantillas para proyectos piloto, controles de calidad y un foro para señalar defectos sin represalias.

Experimentador entusiasta

El cuarto tipo de gerente aporta impulso. Los experimentadores entusiastas prueban nuevas herramientas, comparten indicaciones, organizan demostraciones informales y hacen que la IA se sienta práctica en lugar de abstracta.

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El riesgo que corren es la velocidad sin estructura. Los experimentadores entusiastas pueden usar herramientas antes de que los distintos departamentos como el legal, de cumplimiento, de seguridad de la información o de recursos humanos hayan aclarado los límites. Los líderes no deben frenarlos con burocracia, pero sí deben canalizarlos con medidas de protección.

Catalizador de IA

Los catalizadores de IA ven la IA como un motor de transformación amplio. Quieren rediseñar procesos en todos los equipos, influir en sus pares, formar coaliciones e impulsar a los ejecutivos a actuar más rápido. En el entorno adecuado, ayudan a la organización a salir del "purgatorio de los proyectos piloto". En el entorno incorrecto, se adelantan a la confianza, subestiman el cumplimiento normativo y provocan reacciones negativas en los equipos que se sienten utilizados como conejillos de indias.

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Para los catalizadores, la gobernanza de la IA debe ser facilitadora en lugar de performativa. Pide que realicen análisis de riesgo previos antes de proyectos piloto de alto impacto, que definan umbrales de escalación, documenten los puntos de revisión humana y reporten las lecciones aprendidas en un formato que otros equipos puedan reutilizar.

Adapta la intervención al gerente

Los líderes de alto nivel necesitan una forma repetible de diagnosticar qué es lo que impide que cada gerente actúe y de alinear el apoyo, los incentivos y la rendición de cuentas en consecuencia. Un diagnóstico práctico comienza con tres preguntas:

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-- ¿Qué teme perder este gerente?

-- ¿Qué evidencia lo haría cambiar de opinión?

-- ¿Qué apoyo le permitiría actuar de manera responsable?

Los escépticos temen la rendición de cuentas y ser desplazados. Los tradicionalistas que adoptan una postura de "espera y observa" temen el esfuerzo desperdiciado y la exposición política. Los implementadores cautelosos temen los riesgos no controlados. Los experimentadores entusiastas temen perder oportunidades y los catalizadores temen la timidez organizacional. Cada perfil requiere una respuesta de liderazgo diferente.

Los líderes también deben rediseñar los incentivos. Un mejor sistema recompensa el aprendizaje disciplinado: hipótesis claras, proyectos piloto responsables, impacto medible en el flujo de trabajo, informes transparentes de errores y escalabilidad basada en evidencia.

La verdadera prueba de la IA empresarial es la confianza gerencial

Los ejecutivos deberían dejar de preguntarse: "¿Por qué los empleados no están adoptando la IA?" y en su lugar preguntarse: "¿Qué perfiles de gerentes intermedios están determinando la adopción en cada función? ¿Hemos adaptado la intervención a ese perfil?".

El cuello de botella es real, pero también se puede solucionar. Los gerentes intermedios pueden bloquear la IA general, diluirla, distorsionarla o convertirla en valor comercial medible. Los líderes de alto nivel que busquen orientación práctica sobre la adopción responsable de la IA deben comenzar por tratar a los gerentes como el sistema operativo de la transformación, en lugar de como la infraestructura que sustenta la estrategia.