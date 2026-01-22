Cuando ha superado su relación con un asesor de confianza

Como líder, es probable que haya acumulado un pequeño círculo de asesores de confianza que han estado con usted desde el principio (antiguos jefes, primeros inversionistas, mentores, colegas e incluso familiares) y cuyos consejos ayudaron a dar forma a su carrera o a su empresa.

Pero estas voces familiares y de confianza, aunque bien intencionadas, pueden frenar involuntariamente su impulso. Es posible que no reconozcan la complejidad, el ritmo o las posibilidades que implica dirigir un negocio hoy en día.

He aquí cómo evaluar si sus asesores de confianza siguen respondiendo a sus necesidades y cómo avanzar.

¿POR QUÉ LOS LÍDERES SUPERAN A SUS ASESORES?

Hemos observado cuatro razones comunes:

1. PERCEPCIONES DESACTUALIZADAS

Ellos "lo conocieron cuando" y siguen viéndolo a través del mismo lente, sin reconocer al líder en el que se ha convertido ni las ambiciones que ahora tiene.

2. EL MANUAL DE AYER

En ocasiones, el problema es que la carrera de su asesor y su visión del mundo se formaron en un tipo de cultura organizacional muy distinta, una que no refleja la velocidad, la estructura ni las expectativas de su rol actual.

En otros casos, los asesores no se han mantenido al día con las tecnologías emergentes, los nuevos modelos de negocio o las fuerzas geopolíticas que están dando forma a su mercado.

3. AVERSIÓN AL RIESGO

Por un cuidado y una preocupación genuinos, lo orientan hacia la seguridad cuando lo que su negocio necesita son movimientos más audaces y saltos más arriesgados.

4. AUTOPRESERVACIÓN

De manera consciente o inconsciente, se resisten a los cambios que podrían restar relevancia a su función o a sus consejos.

¿CÓMO RECONOCER CUANDO HA SUPERADO A SUS VOCES DE CONFIANZA?

Las siguientes preguntas pueden ayudarle a evaluar si sus asesores actuales están respondiendo a sus necesidades:

-- ¿Su orientación me impulsa hacia el crecimiento o me mantiene en mi zona de confort?

-- ¿Su aportación está alineada con la volatilidad actual y las posibilidades del mañana?

-- ¿Pueden seguir el ritmo de mi negocio?

¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?

Una vez que haya reconocido que la orientación de un asesor de confianza ya no está alineada con su contexto o sus objetivos, considere estos tres caminos a seguir.

1. REPLANTEAR LA RELACIÓN

Si aún valora la retroalimentación de su asesor en ciertas áreas, pero ya no como un punto de referencia principal, reconsidere la forma en que se relacionan. Quizá sea momento de empezar a confiar en su propia intuición en aquellos asuntos en los que su orientación lo ha dejado anteriormente con una sensación de decepción, desaliento o limitación.

2. DESVINCULARSE DE MANERA CONSCIENTE

Si decide que una transición completa es el movimiento correcto, aborde la separación con claridad y generosidad. Comience reconociendo el papel que esa persona desempeñó en los capítulos anteriores de su carrera y cómo su orientación contribuyó a su crecimiento. Luego, sea honesto sobre lo que está cambiando para usted, como su contexto, su ritmo, sus objetivos o, simplemente, el tipo de aportación que necesita de ahora en adelante. Exprese un agradecimiento sincero y hágale saber que está reestructurando su círculo para responder a las exigencias de esta nueva etapa.

3. REEQUILIBRAR SU RED DE ASESORÍA

Independientemente de si se separa o no de un asesor, puede construir un círculo interno más dinámico y efectivo para su próximo capítulo apoyándose en perspectivas diversas y asegurándose de no depender en exceso de una sola voz. Puede comenzar con una o combinarlas según sus necesidades:

-- Cultive un círculo cercano de un pequeño grupo de personas que comprendan profundamente su liderazgo y tengan en mente su crecimiento a largo plazo.

-- Cree un equipo de especialistas en las áreas que necesitará para navegar por su siguiente etapa, incluidos expertos funcionales u operadores en sectores adyacentes.

-- Incluya perspectivas frescas de líderes ajenos a su industria o generación, que desafíen sus supuestos y empujen su forma de pensar en direcciones inesperadas.

Es importante desarrollar intencionadamente su círculo más cercano, para que las perspectivas que dan forma a sus decisiones puedan mantenerse al ritmo de la complejidad que está enfrentando.