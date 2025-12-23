Cómo las empresas pueden usar la búsqueda impulsada por LLM para crear valor

A medida que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) continúan avanzando a un ritmo vertiginoso, muchos líderes empresariales siguen debatiéndose sobre cómo poner en práctica esta tecnología. Por un lado, buscan áreas en las que estas herramientas de IA generativa puedan demostrar rápidamente su valor. Por otro, quieren sentar las bases para una transformación de mayor escala y a largo plazo.

La IA se está convirtiendo en una parte natural de todo lo que hacemos y en un elemento intrínseco de cada faceta del negocio, integrándose de manera fluida en diversos procesos para mejorar la eficiencia y la innovación. Un área prometedora que puede ofrecer tanto un impacto inmediato como ayudar a sentar las bases es la búsqueda y recuperación de información impulsada por LLM. Se trata de un enfoque que puede cambiar radicalmente la forma en que las empresas interactúan con sus propios datos para obtener información, generar nuevas ideas y tomar mejores decisiones.

Aunque los desafíos persisten y pueden seguir evolucionando con el tiempo, no hay duda de que la transición hacia la búsqueda y recuperación habilitadas por LLM e IA generativa continuará. Para hacerlo de manera eficaz, las organizaciones deben seguir varios pasos:

1. DEFINIR CLARAMENTE LOS CASOS DE USO.

Colabore entre los equipos de negocio que definen los requerimientos y los equipos técnicos o proveedores responsables de construir y desplegar las soluciones, con el fin de alinearse en una solución con resultados claramente medibles que permitan su evaluación más adelante.

2. ESTABLECER PROCESOS DE ADMISIÓN (INTAKE) QUE CONSIDEREN TANTO EL RIESGO COMO EL VALOR.

Considere no solo el ROI del caso de uso, sino también la sensibilidad de los datos que se están utilizando, el daño potencial de la aplicación y los usuarios previstos al priorizar en qué casos de uso invertir. Incorpore un enfoque por niveles de riesgo para evaluar los casos de uso.

3. INVERTIR EN PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA RECOPILACIÓN, PRUEBA Y VALIDACIÓN DE DATOS PARA DISPONER DE INFORMACIÓN REAL EFICAZ.

Reconozca que el uso eficaz de los LLM, especialmente aquellos utilizados en tareas de búsqueda y recuperación, sigue necesitando una base sólida de datos sobre la cual operar. Por lo tanto, los esfuerzos de transformación de datos deben continuar, manteniendo el foco tanto en la calidad de los datos que alimentan los modelos como en los flujos de trabajo generales para obtener, etiquetar, almacenar, acceder y procesar los datos, que son clave.

4. INCORPORAR PRÁCTICAS DE PRUEBA ESTANDARIZADAS.

Las evaluaciones ad hoc tienen un alcance limitado. Alinéese con un proceso estándar de desarrollo de modelos, respaldado por guías prácticas (playbooks) y prácticas de prueba predefinidas para habilitar sistemas de calidad, resilientes y bien probados.

5. ESTABLECER CAPACIDADES DE SUPERVISIÓN.

Tenga en cuenta que las cosas cambian: los datos cambian, la forma en que los usuarios interactúan con los sistemas cambiará, la tecnología cambia y lo que se puede necesitar de los sistemas cambia con el tiempo. Reconozca que estos sistemas deben supervisarse para asegurar un rendimiento continuo. Además, es necesario determinar métricas para que exista algo (y alguna forma) que monitorear.

6. DESPLEGAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Dotar a sus colaboradores del conocimiento necesario para construir, desplegar y aprovechar de manera eficaz y responsable las herramientas de IA generativa es tan importante como la infraestructura técnica y los controles de gestión de riesgos que deben implementarse. Identifique las necesidades de aprendizaje y concientización relacionadas con la IA generativa en toda su organización y lance programas de capacitación y comunicación personalizados.

Es probable que la búsqueda siga siendo una aplicación dominante para los LLM y la IA generativa multimodal durante algún tiempo. Sin embargo, estos sistemas aún requieren datos efectivos, herramientas adecuadas y una gobernanza sólida para operar de manera eficaz y a gran escala. La IA responsable y las prácticas de gobernanza asociadas deben sustentar todo el despliegue de la IA. Dada la rapidez con la que cambia el panorama tecnológico, considere los casos de uso en función del impacto y el riesgo, e invierta en funciones subyacentes que le permitan escalar de manera responsable en una multitud de áreas.