Harvard Business Review

Las habilidades blandas son más importantes que nunca, según un nuevo estudio

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Guardar

A medida que tecnologías como la IA generativa transforman el lugar de trabajo, es fácil suponer que adquirir una mayor competencia técnica le ayudará a asegurar una carrera larga y lucrativa. Además, según esta lógica, las empresas deberían buscar a personas con conocimientos especializados cuando intentan cubrir puestos de nivel inicial en un mercado difícil. Pero, según nuestra nueva investigación, las habilidades fundamentales (como la colaboración, el pensamiento matemático y la adaptabilidad) pueden resultar mucho más importantes tanto para las personas como para las empresas.

En nuestro nuevo estudio, analizamos datos a gran escala de Estados Unidos sobre más de 1,000 ocupaciones en distintas industrias entre 2005 y 2019, incluyendo 70 millones de transiciones laborales, registrando cientos de habilidades. Organizamos las habilidades en habilidades fundamentales (incluyendo comprensión lectora, habilidades matemáticas básicas y la capacidad de trabajar bien en equipo) y habilidades avanzadas más especializadas (por ejemplo, competencia en blockchain). Examinamos cómo cambiaban y se desarrollaban las habilidades de las personas a lo largo del tiempo.

Descubrimos que quienes obtenían puntuaciones altas en habilidades básicas tenían más probabilidades de ganar salarios más altos a lo largo de sus carreras, ascender a puestos más avanzados, aprender habilidades especializadas más rápidamente y ser más resilientes frente a los cambios en la industria. La presencia y el desarrollo de habilidades fundamentales no solo hacían que los trabajadores fueran más competitivos para los puestos de nivel inicial, sino que determinaban hasta dónde podían ascender en la escala profesional.

PONERLO EN PRÁCTICA: LO QUE LOS LÍDERES PUEDEN HACER

CONTRATE A LOS CANDIDATOS ADECUADOS.

Evalúe fortalezas fundamentales (como la resolución de problemas, la adaptabilidad y la comunicación), incluso en roles especializados. Estas cualidades suelen ser más difíciles de evaluar, y las preguntas de entrevista conductual no estructuradas tienen poco poder predictivo. Aun así, las empresas no deberían ignorarlas. Haga preguntas específicas para averiguar cómo aprenden, colaboran y responden a la incertidumbre los candidatos, incluso si la habilidad en sí misma no es fácil de cuantificar. Nuestro trabajo revela que, a largo plazo, los candidatos con una base de habilidades fundamentales resultarán más valiosos que aquellos que tienen conocimientos hiperespecializados y específicos, pero carecen de habilidades blandas.

DESARROLLE A SU GENTE.

Invierta en el desarrollo profesional temprano que fortalezca la comunicación, la colaboración y la agilidad de aprendizaje, no solo la competencia técnica. Las habilidades fundamentales son mucho más difíciles de desarrollar más adelante en la vida. Alguien que tiene dificultades con las matemáticas, por ejemplo, no las dominará con unos pocos tutoriales en línea; lo mismo ocurre con las habilidades blandas como el pensamiento crítico y la empatía, que se desarrollan a lo largo de los años en la escuela, la interacción con los compañeros y la mentoría. Para crear una fuerza laboral capaz de adaptarse a los cambios futuros, las organizaciones y la sociedad deben apoyar el desarrollo de habilidades fundamentales desde el principio.

LIDERE A SUS EQUIPOS.

Los gerentes pueden desempeñar un papel clave al moldear y reforzar las habilidades fundamentales en el trabajo diario. Eso incluye reconocer y recompensar comportamientos como la comunicación reflexiva, la resolución colaborativa de problemas y brindar oportunidades a los empleados jóvenes donde puedan fortalecer estas habilidades. Herramientas como la retroalimentación entre pares, la mentoría y las retrospectivas de equipo pueden estructurarse para enfatizar la importancia de cultivar habilidades blandas, integrando así su desarrollo en la cultura del equipo.

En una era en la que la experiencia técnica puede volverse irrelevante en solo unos pocos años, las habilidades fundamentales importan más que nunca. Habilidades como la colaboración, la resolución de problemas y una sólida base en matemáticas se transfieren entre trabajos y ayudan a los equipos a adaptarse a nuevos desafíos. La clave para una gestión eficaz de recursos humanos es priorizar estas habilidades tanto en la contratación como en el desarrollo de los empleados. Esto construye una fuerza laboral resiliente, capaz de adaptarse rápidamente y preparada para prosperar en un entorno en constante evolución.

Temas Relacionados

Harvard Business ReviewBCWAKEUPCALLSOFTSKILLSARTNYTSF

Últimas Noticias

No piense demasiado en el uso de los signos de exclamación

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

No piense demasiado en el

¿Está entrevistando a un candidato o a su IA?

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

¿Está entrevistando a un candidato

Los trabajadores no confían en la IA. Así es como las empresas pueden cambiar eso

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Los trabajadores no confían en

Una nueva forma de compensar a los equipos de ventas

Harvard Business Review Management Update Spanish

Una nueva forma de compensar

Cómo los equipos de ventas pueden utilizar la IA generativa para descubrir lo que necesitan los clientes

Harvard Business Review Management Update Spanish

Cómo los equipos de ventas
DEPORTES
El curioso método de entrenamiento

El curioso método de entrenamiento que aplicó Simeone en el Atlético de Madrid: “Aprovecha las propiedades de la naturaleza”

Giro inesperado en el futuro de Bielsa en Uruguay: la llamativa condición que aceptó para continuar

La fuerte crítica de Gasly a Bortoleto por el choque en la largada del GP de Las Vegas

Así llegó Curazao al Mundial 2026: cómo se clasificó, la “revolución” generada por su DT y las figuras en ascenso

La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

TELESHOW
Sonia Zavaleta reveló que debe

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Vasijas llenas de monedas y

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas tras

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder