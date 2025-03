La delegación efectiva: por qué derivar tareas impulsa el liderazgo

Delegar permite optimizar el tiempo y fortalecer la autonomía del equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si delegar le resulta un desafío, no está solo, pero se está limitando a sí mismo. Delegar no es solo descargar tareas; es mantener las cosas en movimiento, desarrollar a su equipo y enfocarse en lo que realmente importa. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo mantenerse involucrado sin supervisar demasiado? ¿Y cómo dejar de pensar que usted es la única persona que puede hacerlo bien?

Lo que dicen los expertos

Delegar puede parecer sencillo, pero el verdadero desafío es superar los obstáculos emocionales que dificultan soltar el control, dice Dave Kerpen, autor de “Get Over Yourself: How to Lead and Delegate Effectively for More Time, More Freedom, and More Success”. La desconfianza, la necesidad de control, el perfeccionismo y el miedo al fracaso pueden mantenerlo atrapado en los detalles o haciéndolo todo por su cuenta. Después de todo, las implicaciones de delegar van más allá de completar tareas o tener un equipo productivo.

Considere el hecho de delegar como su “sistema de gestión de energía” personal, dice Emily Morgan, fundadora de Delegate Solutions y autora de “Let It Go!: How to (Finally) Master Delegation & Scale Freedom Across Your Organization”. “Su energía es su recurso más valioso, y cuando delega, la redirige hacia sus contribuciones más impactantes.” He aquí cómo hacerlo.

Reconozca sus hábitos de autosabotaje

Antes de poder delegar de manera efectiva, debe comprender qué le está impidiendo hacerlo, dice Morgan. Identifique los patrones que lo convierten en un cuello de botella. Una vez que reconozca estas tendencias, pregúntese: ¿Cuál es el costo real, no solo para usted, sino para su equipo y el trabajo? “Tenga muy claro en qué quiere invertir su tiempo”, aconseja Morgan. Y no deje que los problemas pasados le impidan avanzar.

Defina las tareas que puede delegar (Pista: Hay muchas)

Según Kerpen, solo hay tres cosas que un gerente no puede delegar: estrategia y visión, decisiones de contratación y garantizar el acceso a los recursos y el presupuesto para hacer el trabajo. ¿Todo lo demás? Déjelo ir. Cuando una tarea llegue a su escritorio, pregúntese: ¿Alguien más puede hacerse cargo de esto? Si no entra en esas tres categorías, la respuesta probablemente sea “sí”.

Empiece poco a poco

Comience con pequeños pasos. Morgan recomienda abordar tareas sencillas que requieran un esfuerzo mínimo y que puedan completarse rápidamente. Concéntrese en tareas rutinarias con pasos claros que otros puedan replicar, como informes semanales o memorandos de actualización. “Conviértalas en un proceso y empodere a su equipo”, dice. Permitir que otros demuestren sus habilidades también ayuda a superar cualquier problema de confianza persistente, agrega Kerpen.

Encuentre a su gente

A continuación, necesita a alguien a quien delegar. Empiece con los miembros del equipo en quienes confía, aquellos que cumplen con los plazos y tienen ganas de aprender. Si no se le ocurre nadie, es posible que su necesidad de control le esté jugando una mala pasada.

Dirija, pero permita autonomía

Sea claro sobre sus expectativas y brinde orientación, pero no exagere, dice Morgan. Explique la tarea, establezca una fecha límite y proporcione una estimación aproximada del tiempo requerido. Comparta su visión del producto final y comunique de manera clara cómo se ve el éxito (tanto verbalmente como por escrito).

Supervise, pero no microgestione

La frecuencia de las revisiones depende del proyecto y la complejidad de la tarea. Algunas iniciativas requieren seguimiento diario, mientras que otras solo necesitan una revisión semanal. Kerpen sugiere enfocarse en dos preguntas clave: “¿Cómo van las cosas? ¿Y cuáles son sus obstáculos?” Este enfoque mantiene la conversación centrada en la solución, en lugar de hacer actualizaciones solo por hacerlas.

*Rebecca Knight - Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish