Cómo triunfan los colíderes

A menudo asociamos el liderazgo con un solo individuo, pero hay situaciones en las que los altos cargos se comparten, junto con las responsabilidades, decisiones y rendición de cuentas que conllevan.

Combinar habilidades, perspectivas, prácticas y energías complementarias y distintivas sin duda puede inspirar un mejor desempeño, especialmente al abordar situaciones y cuestiones complejas.

Pero el coliderazgo puede conducir a un juego poco saludable en la búsqueda del dominio y el posicionamiento para el siguiente rol. Los estudios demuestran que esto provoca desalineación organizacional, inercia y confusión.

No tiene por qué ser así. No es necesario que se convierta en un animal político que pasa sus días tratando de superar a su colíder. En su lugar, desempeñe este papel con integridad, astucia y positividad, reconociendo que a veces se sentirá incómodo. Estas siete estrategias aumentarán las posibilidades de que su coliderazgo sea un éxito.

1. COMPARTA ALGO DE SÍ MISMO.

Genere confianza mostrándose más auténtico y real a su colíder. Esto significa facilitarles que sepan más sobre lo que usted quiere, cómo piensa y qué siente.

Existen varias formas de hacerlo. Si bien algunos sugieren reunirse fuera del trabajo (por ejemplo, para comer o dar un paseo), para facilitar la conversación, he descubierto que para algunas personas esto puede ser ir demasiado lejos en las primeras etapas de la relación. En su lugar, encuentre un momento estratégico en el trabajo para compartir algo de su experiencia profesional, sus éxitos y fracasos, o sus antecedentes familiares. En este contexto, estratégico significa hacer una declaración intencional basada en las siguientes preguntas: ¿Qué quiero transmitir? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de transmitirlo?

2. PIDA CONSEJOS AL OTRO.

Cuando se enfrente a una decisión compleja que sea de su exclusiva responsabilidad, pídale consejo a su colíder. No se trata de eludir su responsabilidad. Más bien, se trata de demostrar su vulnerabilidad, receptividad a perspectivas alternativas y confianza en la otra persona.

Es posible que tenga una idea que le ayude a tomar la mejor decisión. Pedirle consejo también le da una idea de cómo piensa sobre los temas que más le interesan, y le indica que valora su perspectiva. Sentirse parte de la decisión también puede llevarlo a defenderla más abiertamente ante sus seguidores.

3. DESARROLLE UNA AMBICIÓN COMPARTIDA.

Inicie una conversación sobre lo que quiere que llegue a ser (y a ofrecer) la organización, el proyecto o el equipo. Esto suele parecer más productivo que hablar de ambiciones personales, especialmente si aún no ha desarrollado suficiente confianza con su colíder.

Simplifique este debate de su ambición compartida en un resumen de una página.

Comparta este resumen con los miembros de su equipo y otros líderes influyentes informales de la organización, no solo para beneficiarse de su sabiduría y conocimientos, sino también para mostrar sus esfuerzos por generar consenso. Incluso en las organizaciones más progresistas, la gente busca fallos e inconsistencias entre los colíderes.

4. EXPLORE LAS ZONAS GRISES DE RESPONSABILIDAD.

Discuta quién es responsable de qué y cuándo, basándose en el informe que se le ha dado.

Analice escenarios hipotéticos (como una decisión comercial, un problema de personal o una reunión importante de la junta directiva), y discuta quién hace qué. Identifique los casos en los que no tenga claro dónde recae la responsabilidad o en los que tenga un interés compartido (y posiblemente contrapuesto).

No puede prever todas las eventualidades, pero puede reducir las sorpresas desagradables sacando a la luz las zonas grises y las tensiones. Cuando esto suceda, reflexione sobre la claridad que usted y su colíder necesitan para avanzar, y luego comparta sus hallazgos con los demás miembros de su equipo de liderazgo.

5. ESTABLEZCA UN PROCESO PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS O DESACUERDOS.

Empiece por discutir cómo resolverá las diferencias de opinión, especialmente cuando comparta la responsabilidad de las decisiones (e incluso cuando no la comparta, pero esté en desacuerdo).

La discusión debe incluir principios subyacentes que sirvan de guía: mostrar interés y respeto mutuos, centrarse ante todo en los intereses de la organización y evitar los desacuerdos frente a otros siempre que sea posible.

Un proceso sencillo implica:

-- Escuchar la perspectiva del otro. Evite la tentación de interrumpir, especialmente cuando el tema le interese mucho y tenga ganas de exponer su punto de vista.

-- Hacer preguntas aclaratorias para asegurarse de comprender bien su perspectiva.

-- Destacar los aspectos de su punto de vista que le gustan y con los que está de acuerdo.

-- Describir con qué está en desacuerdo y las razones.

-- Sugerir, si es posible, una alternativa que sirva de puente entre ustedes.

Evite utilizar un proceso que sea tan detallado que resulte abrumador y burocrático. Esto da lugar a discusiones largas y prolongadas, o a que se eviten los desacuerdos, lo que hace que los problemas se agraven.

Si no está progresando, tómese un respiro, aunque solo sean unos minutos en una situación en la que el tiempo apremia. Crear un espacio le permitirá reflexionar sobre lo que ha escuchado, sintonizar con lo que siente y considerar nuevas opciones.

Aun así, no siempre prevalecerá. Una colíder con la que trabajé se dio cuenta de ello. Ella me dijo: "A veces decidía retroceder cuando llegábamos a un callejón sin salida. No quería que me asociaran con la inercia, y tenía mejores cosas en las que centrar mi atención".

6. APÓYESE EN PERSONAS DE CONFIANZA PARA RECIBIR ASESORAMIENTO.

A lo largo de su mandato, busque personas con las que pueda hablar para obtener orientación sobre cómo fomentar la relación y manejar situaciones difíciles. Idealmente, deberían estar fuera de sus líneas jerárquicas inmediatas y no tener un interés directo en su trabajo; de lo contrario, será menos probable que den consejos imparciales.

Estos sabios mentores, que pueden ser más jóvenes que usted, también pueden brindarle una perspectiva valiosa sobre cómo se está presentando, qué tan bien se está desempeñando (individual y colectivamente) y lo que otros dicen sobre usted.

7. APOYE PROACTIVAMENTE A SU COLÍDER.

Sea el apoyo de su colíder cuando tenga que tomar una decisión importante. En ocasiones, es posible que elijan un camino diferente al que usted elegiría por su cuenta. Pero la prueba clave es si seguirá aumentando sus posibilidades colectivas de cumplir sus objetivos y su ambición general.

Hable en las reuniones cuando ambos estén presentes para compartir su perspectiva, y señale su acuerdo con su colíder. Esto genera confianza entre ustedes y muestra a los demás que trabajan para una unidad cohesionada. Esto puede ser particularmente impactante cuando están bajo presión y agradecerían especialmente el apoyo.

Cuando no estén juntos, evite la tentación de unirse a las críticas de los detractores de su colíder. Esto solo manchará su reputación y corre el riesgo de que sus discusiones se transmitan a su colíder, con precisión o no.

Los puestos de coliderazgo no son fáciles de desempeñar. Requieren que las personas colaboren y compartan responsabilidades cuando a menudo prefieren hacerlo por su cuenta. Pero es posible compartir esta posición con integridad y habilidad, y salir más fuerte que al principio.