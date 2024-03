Cómo lidiar con un colega condescendiente

Tratar con un colega condescendiente puede resultar frustrante, desmoralizador e incluso exasperante. Y si bien ciertamente no se siente bien interactuar con alguien que monopoliza las conversaciones o constantemente posiciona sus ideas como superiores, estas interacciones también pueden afectar negativamente su reputación y su carrera.

Entonces, antes de decidir cómo responder al comportamiento egoísta, he aquí algunas preguntas más que debe hacerse.

¿SU CONFIANZA ESTÁ JUSTIFICADA? Considere la experiencia o los conocimientos que su colega condescendiente aporta. ¿Cuáles son sus mayores habilidades? ¿Su nivel de confianza está alineado con su nivel de talento? ¿Podría ser que su discurso sea abrasivo, pero sus puntos subyacentes tengan mérito?

¿LOS PREJUICIOS INFLUYEN EN LA FORMA EN QUE LOS PERCIBO? Si cree que su compañero de trabajo está actuando "demasiado grande para sus pantalones", considere si su comportamiento se percibiría de la misma manera si fuera parte de un grupo demográfico dominante. Puede utilizar una técnica llamada "dale la vuelta para probarlo", que me presentó Kristen Pressner, una ejecutiva global de recursos humanos. En su charla TEDx de 2014, confesó tener ciertos prejuicios sobre las mujeres líderes y, para interrumpir sus propios prejuicios, sustituye a un hombre en la situación y comprueba si tiene la misma opinión.

¿HE CONSIDERADO LAS DIFERENCIAS CULTURALES? Sea consciente de las diferencias culturales en los estilos de comunicación. Las culturas varían en su preferencia por la comunicación directa o indirecta. Un comentario directo que podría ser bien recibido en una cultura puede ser visto como contundente o condescendiente en otra. Es fundamental ser consciente de estas diferencias para evitar malentendidos e interpretaciones erróneas.

Dicho esto, no existe una respuesta correcta ni un camino comprobado que pueda seguir para lograr que su colega condescendiente cambie su tono o deje de actuar con superioridad. Lo que funcione dependerá del contexto: quién es usted, quién es la otra persona, la naturaleza de su relación, etc.

PERMÍTASE UN MOMENTO PARA PONER LOS OJOS EN BLANCO. Cuando su colega dice algo condescendiente, está bien tomarse un momento para sentir su reacción. Intente tomarlo con humor y dígase a sí mismo algo como: "¡Eso me suena familiar!". Y recuerde no tomárselo como algo personal. Puede ser útil recordar que no vale la pena dejar que la condescendencia de una persona defina su autoestima.

ELIJA SUS BATALLAS. No todos los comentarios condescendientes requieren una respuesta. Evalúe la importancia de la situación y decida cuándo es importante (o apropiado) abordar el comportamiento. Pregúntese si este es un patrón recurrente o si ocurre una sola vez. Distinga entre declaraciones o acciones que son irritantes y comportamientos que le impiden realizar su trabajo.

Al mismo tiempo, ignorar el comportamiento condescendiente sin abordarlo puede permitir que persista. Si bien es esencial elegir sus batallas, si el comportamiento está afectando su trabajo o bienestar, es importante abordarlo de manera constructiva.

DOCUMENTO DE INSTANCIA. Es útil tener un registro de incidentes condescendientes, especialmente si eventualmente quiere argumentar ante quienes están en el poder que su colega está haciendo un daño real. Para cada ofensa posible, anote la hora, el lugar, lo que se dijo o hizo, quién y quién estuvo presente en ese momento. Y también anote lo que dijo e hizo en respuesta. Los líderes estarán más dispuestos a intervenir si ven un patrón de comportamiento y saben que usted ya ha intentado tomar medidas para abordarlo.