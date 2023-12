Cómo fortalecer el músculo de la curiosidad

Tomas Chamorro-Premuzic es el jefe de innovación en ManpowerGroup y profesor de psicología empresarial en el University College London y en Columbia University.; (Nota de arte: Una fotografía y una ilustración acompañan este artículo.)

Te puede interesar: ¿El coaching es la carrera adecuada para usted?

De: HBR.org

La curiosidad se define de la mejor forma como la motivación para aprender, estar abierto a nuevas ideas y explorar nuevos entornos y situaciones. Con este significado en mente, hay razones obvias para que uno aproveche y desarrolle su curiosidad.

Te puede interesar: Consejos para navegar una carrera de 60 años

En primer lugar, la curiosidad es una dimensión importante de la eficacia del liderazgo.

En segundo lugar, la curiosidad permite la capacidad de seguir aprendiendo, algo esencial si quiere preparar para el futuro a su carrera y a usted mismo.

Te puede interesar: Qué hacer si siente que has perdido la intuición

En tercer lugar, los empleadores lo están pidiendo; La curiosidad es frecuentemente enlistada como una de las dimensiones del talento más importantes y buscadas.

Entonces, ¿qué puede hacer para desarrollar y ejercitar su músculo de la curiosidad? He aquí cinco recomendaciones basadas en la ciencia:

ABANDONE TODAS LAS EXCUSAS.

Todo el mundo quiere ser curioso, sin embargo, demasiadas cosas se interponen en el camino de dar rienda suelta a nuestras mentes hambrientas. Las barreras comunes incluyen falta de tiempo, tener que enfocarse en tareas predecibles y entregar resultados "seguros" además de estar en entornos laborales aburridos o poco estimulantes.

Sin embargo, estas son meras excusas. En realidad, no hay nada que nos impida aprovechar nuestra curiosidad.

Considere:

Reservar de 20 a 30 minutos por día para cultivar la curiosidad de manera intencional.

Compartir ideas con los compañeros.

Acostumbrarse a preguntar "por qué" tan a menudo como pueda.

ENCONTRAR EL ÁNGULO CORRECTO.

Uno de los problemas más obvios que debemos abordar para aumentar nuestra curiosidad es la pregunta "qué", es decir, me encantaría ser curioso, pero ¿curioso acerca de qué? Hágase las siguientes preguntas:

¿De qué le gustaría saber más?

¿En qué área le gustaría ser un experto?

¿Cuáles son las preguntas y los temas que podrían ocuparlo durante años, que lo hacen perder la noción del tiempo?

CAMBIAR SU RUTINA.

Las investigaciones muestran que uno de los hábitos más comunes de las personas creativas y curiosas es que son alérgicas a la rutina. Incluso pequeños cambios en la rutina pueden tener un gran impacto en su mentalidad y curiosidad: dónde colocas su computadora portátil, con quién va a almorzar, a qué reuniones virtuales se une (o deja de unirse) y qué nuevos pasatiempos comienza fuera del trabajo.

Incluso la variación aleatoria puede dar lugar a nuevos intereses y despertar su curiosidad.

EXPERIMENTAR.

La principal ventaja de la curiosidad es que suele ser divertida. Vea esto como una oportunidad para probar cosas, combinar nuevas ideas y hacer preguntas más profundas y significativas, que pueden transportarlo a lugares desconocidos y desarrollar una experiencia de nicho.

Por lo tanto, prepárese para experimentar, saliendo de su zona de confort para indagar sobre nuevos temas y comprender cosas en las que nunca pensó. Pruebe cosas, especialmente si no están obviamente relacionadas con sus valores, preferencias y experiencias.

CUANDO SE ABURRA, SIMPLEMENTE CAMBIE.

Aprovechar su músculo de la curiosidad debería ser una experiencia agradable. Si está atascado, perdiendo el interés o se siente satisfecho, cambie a otra tarea, dándole a su mente la libertad para maravillarse y explorar.

Todos tenemos una predisposición natural a ser más (o menos) curiosos, pero, como todas las habilidades, requiere dedicación.

¿Está listo para flexionar?

BC-WAKEUPCALL-CURIOSITY-MUSCLE-ART-NYTSF -- No caption. (Tony Cenicola/The New York Times) -- BC-WAKEUPCALL-CURIOSITY-MUSCLE-ART-NYTSF -- OTHER USE PROHIBITED.