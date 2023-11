Cómo animar a su equipo a abrirse a usted

Kelly Knight se ha desempeñado como integradora de EOS Worldwide desde 2016.

De: HBR.org

Uno de los aspectos más desafiantes de convertirse en gerente es descubrir cómo motivar a su equipo. Como nuevo líder, a menudo heredará varios subordinados directos, cada uno con pasiones y áreas de desarrollo únicas. Para fomentar una cultura que los inspire a hacer un gran trabajo, deberá descubrir cómo alinear sus responsabilidades con sus pasiones y ayudarlos a superar lo que los frena.

La forma más eficaz de hacerlo es tener conversaciones sinceras. Deberá crear un espacio seguro que anime a su equipo a ser comunicativo sobre sus intereses, objetivos y áreas de desafío. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo.

Cuando usted es nuevo en una organización y aún está construyendo relaciones, las personas podrían dudar en ser honestas con usted. Es posible que algunos miembros de su equipo quieran presentarse como demasiado positivos para dar una buena impresión. Algunos pueden tener problemas para expresar con palabras sus pensamientos y sentimientos. Otros pueden haber tenido malas experiencias con sus jefes en el pasado, y tener miedo de decir algo negativo.

Entonces, ¿cómo puede animar a las personas a que se sinceren sobre cómo se sienten con respecto al trabajo, y qué podría estar afectando su motivación?

1. ESCUCHE SEGÚN EL MÉTODO 80/20.

Si bien cada trabajo requiere una combinación de tareas mundanas y emocionantes, es posible impulsar la motivación asegurándose de que las responsabilidades principales de cada persona estén vinculadas a sus pasiones. Su trabajo es descubrir cuáles son esas pasiones, y las reuniones individuales suelen ser el mejor momento para hacerlo.

Puede preparar para el éxito a los miembros de su equipo y a usted mismo si tiene claro lo que quiere aprender antes de que se lleve a cabo la reunión. Pregúntese: ¿Qué es lo que realmente le importa a esta persona en el trabajo? ¿Qué tareas se alinean directamente con sus objetivos? ¿Qué obstáculos podrían estar frenándolos? Estas son las preguntas a las que debe buscar respuestas en su conversación individual.

Durante la reunión, comience la conversación explicando su intención. Puede decir: "Espero aprovechar este tiempo para aprender más sobre ti y tu trabajo. Tengo curiosidad por saber cómo te sientes acerca de tu función actual y tus responsabilidades en el equipo". Para lograr que la gente sea abierta y honesta, intente utilizar el método 80/20: Hable sólo el 20% del tiempo y escuche el otro 80%. Pregunte al miembro de su equipo una pregunta abierta, como: "¿Qué actividades crees que puede hacer sin parar en el trabajo?" o "¿Qué tareas te resultan más estimulantes?" Luego escuche, solo interviniendo para indagar más profundamente. Si el miembro de su equipo parece estancado, puede hacer un seguimiento con preguntas como: "¿Qué es lo que más te gusta de tu puesto actual? ¿Qué es lo que odias?"

Independientemente de lo que aprenda, las respuestas de sus subordinados lo ayudarán a comprender mejor sus ambiciones y los desafíos que enfrentan.

2. CONECTE COMPARTIENDO Y CONTANDO HISTORIAS.

A veces, es posible que descubra que un miembro de su equipo tiene dificultades significativas o se siente apático con respecto a varios aspectos de su función. Aborde siempre estas discusiones con genuino cuidado y preocupación. Puede decir: "John, me preocupo por ti y quiero que se sientas bien con tu trabajo. Cuanto más sepa sobre lo que está pasando, mejor podré apoyarte. Últimamente pareces frustrado, y he notado que has estado menos involucrado en las reuniones". Comparta lo que ha notado, incluidos ejemplos específicos.

Recuerde no tomarlo como algo personal si un miembro de su equipo duda en hablar con usted. Es difícil ser vulnerable, especialmente si el tema de discusión es desafiante.

Si un miembro de su equipo comparte un problema o lucha que le resulta familiar, no tema hablar sobre sus propias experiencias. Contar una historia sobre lo que pasó y cómo lo afrontó puede hacer que el miembro de su equipo se sienta menos sólo. Incluso puede abrir la puerta a una conversación más significativa porque sabrán que usted siente empatía por ellos y, potencialmente, estará dispuesto a profundizar en el problema y en cómo les afecta personalmente. Una vez que comprenda el problema exacto al que se enfrentan, podrán pensar en cómo resolverlo juntos.

Ser auténtico y recordarle a los miembros de su equipo que todos son humanos (y que ha estado donde ellos están) también ayuda a crear un espacio seguro para que todos aprendan, crezcan y experimenten. Puede hacer que la situación actual parezca más ligera, o incluso empujarlos a recordar recuerdos divertidos y reírse juntos. Mantenga una mentalidad de liderazgo que priorice la ayuda y sentirá cuándo es el momento adecuado para compartir. Su objetivo final debe ser ayudar a los miembros de su equipo a redescubrir su motivación.

3. DEMUESTRE A LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO QUE NO SE DARÁ POR VENCIDO.

No todos los miembros de su equipo responderán a su enfoque conversacional. Debería esperar esto. Generar confianza lleva tiempo y no hay dos personas iguales. Sea paciente y mantenga su compromiso. Está bien si alguien no está dispuesto a ser honesto con usted sobre su trabajo y cómo se siente al respecto.

Si compartir su propia experiencia no funciona, una gran pregunta que puede hacer es: "¿Cuándo fue la última vez que hizo algo que te gustó tanto que te sumergiste por completo?" La mayoría de la gente puede identificarse con esta experiencia. Una vez que el miembro de su equipo responda, puede decir: "Cuéntame más sobre eso".

Al mantener el rumbo, les demuestra que realmente desea ayudarlos a descubrir qué los motiva. Este es el primer paso para reconectarlos con sus ambiciones. Aunque pueden ser necesarias varias conversaciones, la confianza crecerá a medida que avance.

Las personas necesitan saber que no serán castigadas ni avergonzadas por querer hacer lo que aman y ser abiertas sobre sus aspiraciones profesionales. Dígale a sus subordinados: "Sé que das lo mejor de ti mismo cuando te apasiona tu trabajo, por eso estoy comprometido a ayudarte a descubrir y hacer lo que amas". Cuando los miembros del equipo se sienten libres de ser ellos mismos, y están entusiasmados de contribuir a la misión a su manera, surge la mejor colaboración posible.