El Museo de Arte Colonial en Guatemala reabre tras varios meses de litigios legales

El Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe». (Agencias de Gobierno)

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El Museo de Arte Colonial (MAC) de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe», dedicada al patrimonio de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída.

La muestra abrió el 29 de octubre y reúne piezas vinculadas con la tradición del Quinto Domingo de Cuaresma, que la hermandad mantiene desde 1902.

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La reapertura del recinto reunió al ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; al encargado general de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída, Gabriel Pellecer; al vocero de la organización, Eduardo Perea, además de autoridades, invitados y miembros de la comunidad antigüeña.

La tradición del cortejo procesional del Quinto Domingo de Cuaresma en La Antigua Guatemala se mantiene desde 1902. (Agencias de Gobierno)

Durante el acto, Méndez Salinas vinculó el regreso del museo con la recuperación de una parte del patrimonio cultural del país. “En agosto, cuando recibimos de vuelta las llaves, dije que con el museo volvería a estar viva una parte de nuestra historia. Ahora sabemos qué parte llega primero”, afirmó el ministro.

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El funcionario añadió que el espacio debe convertirse en un recinto de referencia para los visitantes y para la población guatemalteca. “Que este museo sea como el Quinto Domingo de Cuaresma un lugar que todo el pueblo guatemalteco reclame como suyo”, expresó.

La muestra reúne túnicas, mantos y objetos procesionales

La exhibición presenta una selección de patrimonio textil, escultórico y procesional de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída. El recorrido incluye túnicas, mantos, resplandores, uniformes, estandartes y otros enseres históricos usados en torno al cortejo religioso.

Pellecer definió la apertura de la muestra como una oportunidad para compartir con el público piezas que habitualmente forman parte de la vida interna de la hermandad. “Hemos abierto el ropero de Jesús”, dijo al referirse a los objetos expuestos en el MAC.

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Las piezas permiten seguir la evolución de las expresiones devocionales y artísticas que acompañan la procesión del Quinto Domingo de Cuaresma. La tradición tiene en Jesús Nazareno de la Caída una de sus imágenes centrales y convoca cada año a devotos que participan en su recorrido por las calles de La Antigua Guatemala.

La muestra reúne túnicas, mantos, resplandores y enseres procesionales de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída. (Agencias de Gobierno)

Para Perea, los objetos exhibidos conservan una relación vigente con la devoción y no deben entenderse solo como vestigios históricos. “Al abrir las puertas del MAC, los invitamos a contemplar este patrimonio vivo no como objetos inertes del pasado, sino como los tesoros que hoy acompañan el caminar del Protector Perpetuo de la Humanidad”, señaló.

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La exposición estará abierta hasta el 22 de noviembre

La exposición «125 años de fe» podrá visitarse hasta el 22 de noviembre de 2026. El museo atenderá de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana abrirá a partir de las 10:00 horas.

El costo de ingreso será de Q5, unos USD 0,64, para visitantes nacionales y de Q50, USD 6.49, para extranjeros. La muestra inaugura una nueva etapa de actividades en el museo, que prevé incorporar exposiciones temporales y actualizar su propuesta museográfica.

La reapertura ocurre después de que el Ministerio de Cultura y Deportes retomara la administración del inmueble el 11 de agosto.

Las autoridades ministeriales planifican el retorno de 287 bienes patrimoniales al edificio tras un cierre de nueve meses. (Agencias de Gobierno)

La cartera inició entonces trabajos de limpieza, acondicionamiento y restablecimiento del sistema de videovigilancia, además de evaluaciones sobre el estado de techos, paredes, pisos, instalaciones eléctricas, iluminación y humedad.

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El ministerio prevé el retorno de 287 bienes patrimoniales

El MAC resguarda 287 bienes culturales pertenecientes a la colección patrimonial del país. El Ministerio de Cultura y Deportes informó que la recuperación del edificio permitirá organizar su retorno bajo criterios de conservación y seguridad.

El recinto había permanecido cerrado durante nueve meses, después de diligencias judiciales iniciadas en diciembre de 2025 a partir de una denuncia por las condiciones de conservación de los bienes.

Durante ese proceso, 198 piezas fueron trasladadas al Palacio Nacional de la Cultura, mientras otras permanecieron de forma temporal en el museo por las dificultades que implicaba su movilización.

Las autoridades ministeriales planifican el retorno de 287 bienes patrimoniales al edificio tras un cierre de nueve meses. (Agencias de Gobierno)

Entre las obras trasladadas figuraron piezas atribuidas a Tomás de Merlo, entre ellas “San Salvador de Horta” y pinturas de la serie La Pasión de Cristo. El Ministerio indicó que los movimientos se realizaron por orden judicial y bajo protocolos de protección para las obras.

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La recuperación de las llaves del inmueble también puso fin, de forma parcial, a una disputa institucional sobre su custodia y uso.

La cartera sostuvo que el edificio está amparado por un acuerdo de usufructo vigente hasta 2032, mientras que la Municipalidad de Antigua Guatemala argumentó que el inmueble debía regresar a la comuna si dejaba de operar como museo.