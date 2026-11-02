Guatemala

El Museo de Arte Colonial en Guatemala reabre tras varios meses de litigios legales

El recinto de La Antigua Guatemala inició una apertura gradual el 29 de octubre con túnicas, mantos y objetos del Quinto Domingo de Cuaresma, tradición religiosa que se mantiene desde 1902

La muestra reúne túnicas, mantos, resplandores y enseres procesionales de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída.
El Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe». (Agencias de Gobierno)
Guardar

El Museo de Arte Colonial (MAC) de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe», dedicada al patrimonio de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída.

La muestra abrió el 29 de octubre y reúne piezas vinculadas con la tradición del Quinto Domingo de Cuaresma, que la hermandad mantiene desde 1902.

PUBLICIDAD

La reapertura del recinto reunió al ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; al encargado general de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída, Gabriel Pellecer; al vocero de la organización, Eduardo Perea, además de autoridades, invitados y miembros de la comunidad antigüeña.

El Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe».
La tradición del cortejo procesional del Quinto Domingo de Cuaresma en La Antigua Guatemala se mantiene desde 1902. (Agencias de Gobierno)

Durante el acto, Méndez Salinas vinculó el regreso del museo con la recuperación de una parte del patrimonio cultural del país. “En agosto, cuando recibimos de vuelta las llaves, dije que con el museo volvería a estar viva una parte de nuestra historia. Ahora sabemos qué parte llega primero”, afirmó el ministro.

PUBLICIDAD

El funcionario añadió que el espacio debe convertirse en un recinto de referencia para los visitantes y para la población guatemalteca. “Que este museo sea como el Quinto Domingo de Cuaresma un lugar que todo el pueblo guatemalteco reclame como suyo”, expresó.

La muestra reúne túnicas, mantos y objetos procesionales

La exhibición presenta una selección de patrimonio textil, escultórico y procesional de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída. El recorrido incluye túnicas, mantos, resplandores, uniformes, estandartes y otros enseres históricos usados en torno al cortejo religioso.

Pellecer definió la apertura de la muestra como una oportunidad para compartir con el público piezas que habitualmente forman parte de la vida interna de la hermandad. “Hemos abierto el ropero de Jesús”, dijo al referirse a los objetos expuestos en el MAC.

Las piezas permiten seguir la evolución de las expresiones devocionales y artísticas que acompañan la procesión del Quinto Domingo de Cuaresma. La tradición tiene en Jesús Nazareno de la Caída una de sus imágenes centrales y convoca cada año a devotos que participan en su recorrido por las calles de La Antigua Guatemala.

El Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe».
La muestra reúne túnicas, mantos, resplandores y enseres procesionales de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída. (Agencias de Gobierno)

Para Perea, los objetos exhibidos conservan una relación vigente con la devoción y no deben entenderse solo como vestigios históricos. “Al abrir las puertas del MAC, los invitamos a contemplar este patrimonio vivo no como objetos inertes del pasado, sino como los tesoros que hoy acompañan el caminar del Protector Perpetuo de la Humanidad”, señaló.

La exposición estará abierta hasta el 22 de noviembre

La exposición «125 años de fe» podrá visitarse hasta el 22 de noviembre de 2026. El museo atenderá de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana abrirá a partir de las 10:00 horas.

El costo de ingreso será de Q5, unos USD 0,64, para visitantes nacionales y de Q50, USD 6.49, para extranjeros. La muestra inaugura una nueva etapa de actividades en el museo, que prevé incorporar exposiciones temporales y actualizar su propuesta museográfica.

La reapertura ocurre después de que el Ministerio de Cultura y Deportes retomara la administración del inmueble el 11 de agosto.

El Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe».
Las autoridades ministeriales planifican el retorno de 287 bienes patrimoniales al edificio tras un cierre de nueve meses. (Agencias de Gobierno)

La cartera inició entonces trabajos de limpieza, acondicionamiento y restablecimiento del sistema de videovigilancia, además de evaluaciones sobre el estado de techos, paredes, pisos, instalaciones eléctricas, iluminación y humedad.

El ministerio prevé el retorno de 287 bienes patrimoniales

El MAC resguarda 287 bienes culturales pertenecientes a la colección patrimonial del país. El Ministerio de Cultura y Deportes informó que la recuperación del edificio permitirá organizar su retorno bajo criterios de conservación y seguridad.

El recinto había permanecido cerrado durante nueve meses, después de diligencias judiciales iniciadas en diciembre de 2025 a partir de una denuncia por las condiciones de conservación de los bienes.

Durante ese proceso, 198 piezas fueron trasladadas al Palacio Nacional de la Cultura, mientras otras permanecieron de forma temporal en el museo por las dificultades que implicaba su movilización.

El Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe».
Las autoridades ministeriales planifican el retorno de 287 bienes patrimoniales al edificio tras un cierre de nueve meses. (Agencias de Gobierno)

Entre las obras trasladadas figuraron piezas atribuidas a Tomás de Merlo, entre ellas “San Salvador de Horta” y pinturas de la serie La Pasión de Cristo. El Ministerio indicó que los movimientos se realizaron por orden judicial y bajo protocolos de protección para las obras.

La recuperación de las llaves del inmueble también puso fin, de forma parcial, a una disputa institucional sobre su custodia y uso.

La cartera sostuvo que el edificio está amparado por un acuerdo de usufructo vigente hasta 2032, mientras que la Municipalidad de Antigua Guatemala argumentó que el inmueble debía regresar a la comuna si dejaba de operar como museo.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaMuseo de Arte ColonialMinisterio de Cultura y DeportesAntigua GuatemalaMuseoPatrimonio cultural

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El niño guatemalteco que escapó de balaceras y venció a 800 rivales para obtener pruebas en el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid

Jeferson Juan Sohom Coj tiene ocho años y creció en una zona de disputa territorial donde su familia debía huir de los disparos. Una beca deportiva lo llevó hasta las academias más exigentes de Europa.

El niño guatemalteco que escapó de balaceras y venció a 800 rivales para obtener pruebas en el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid

El colombiano Jhonatan Chaves conquista la Vuelta a Guatemala tras defender el liderato en la etapa final

La jornada de siete giros al circuito capitalino registró una fuga de tres pedalistas, aunque el vencedor completó el recorrido en 2 horas, 30 minutos y 11 segundos sin modificar los puestos de cabeza

El colombiano Jhonatan Chaves conquista la Vuelta a Guatemala tras defender el liderato en la etapa final

Guatemala: Detienen a un hondureño y a una guatemalteca por supuestos vínculos con ataques armados en Mixco

Un operativo conjunto de la PNC y el MP allanó una vivienda en la colonia Berlín donde hallaron armamento. Los arrestados serían integrantes de una célula responsable de homicidios y extorsiones en el área metropolitana

Guatemala: Detienen a un hondureño y a una guatemalteca por supuestos vínculos con ataques armados en Mixco

La Travesía del bambú: una jornada entre machetes que une dos pueblos para construir los Barriletes Gigantes en Guatemala

Desde las 3:00 de la madrugada, artistas, agricultores y artesanos parten hacia la Costa Sur para seleccionar la materia prima de una tradición declarada Patrimonio Cultural Intangible. Lo que sucede en el bosque antes de que las estructuras vuelen es la parte que pocos conocen.

La Travesía del bambú: una jornada entre machetes que une dos pueblos para construir los Barriletes Gigantes en Guatemala

Cientos de familias visitan los cementerios de Guatemala para recordar a sus fallecidos en el Día de Todos los Santos

Desde la víspera, cientos de personas limpiaron nichos, pintaron sepulturas y dejaron flores, velas, fotografías y ofrendas en una tradición vinculada a la conmemoración cristiana del 1 de noviembre en todo el país

Cientos de familias visitan los cementerios de Guatemala para recordar a sus fallecidos en el Día de Todos los Santos

TECNO

Cómo se verían Las Guerreras K-pop como dioses de la destrucción de Dragon Ball Super

Cómo se verían Las Guerreras K-pop como dioses de la destrucción de Dragon Ball Super

“ChatGPT ya es más poderoso que cualquier ser humano”, Sam Altman, CEO de OpenAI, sobre el alcance de la IA

Nokia 1100 vs el primer iPhone: el teclado físico contra la pantalla táctil y el acceso a internet

Papelera oculta de WhatsApp: dónde encontrarla y cómo liberar espacio en el celular

Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

ENTRETENIMIENTO

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”

Judi Dench se refirió a su marido muerto: “Si lo viera otra vez, no podría dejarlo ir”

MUNDO

Sigue la tensión en Polonia: el primer ministro exigió al presidente que confirme a los jueces designados por el Parlamento

Sigue la tensión en Polonia: el primer ministro exigió al presidente que confirme a los jueces designados por el Parlamento

El presidente de Irán afirmó que el líder supremo dio al Gobierno facultades para negociar con Estados Unidos

En medio de un debate sobre privacidad, Australia Occidental arrestó a 122 personas tras 5 meses de pruebas con reconocimiento facial

Japón autoriza de manera condicional una terapia celular contra el Parkinson: cómo funciona

Los hutíes avanzan hasta 80 kilómetros de Adén y amenazan una ruta clave hacia Taiz