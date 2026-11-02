Mundo

El brote de ébola suma 5.376 muertos y es el más extendido de los registrados en África

La variante Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados, infectó a más de 10.000 personas desde mayo con una tasa de mortalidad superior al 50%, según los últimos datos relevados

El brote de ébola originado en la República Democrática del Congo causó 5.376 muertes y afectó a cuatro países de la región
El brote de ébola originado en la República Democrática del Congo causó 5.376 muertes y afectó a cuatro países de la región
Guardar

El continente africano enfrenta la epidemia de ébola de mayor propagación y velocidad de expansión jamás registrada. Desde mayo, el brote que se originó en la República Democrática del Congo (RDC) cobró la vida de 5.376 personas.

De ese total, 5.372 murieron en territorio congoleño, dos en Kenia y dos en Uganda, según datos de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informados a la agencia AFP este lunes.

PUBLICIDAD

La variante responsable es el virus Bundibugyo, una cepa poco frecuente del ébola para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Infectó a más de 10.000 personas con una tasa de mortalidad superior al 50%, según los datos del 31 de octubre.

Uganda fue el primer país en recibir el contagio desde la RDC y luego fue declarado libre del virus.

La primera frontera que cruzó el brote fue la de Uganda, país limítrofe con la RDC, donde se registraron 20 casos, casi todos en personas que habían ingresado desde el epicentro. Las autoridades sanitarias ugandesas lograron contener la situación y el país fue declarado libre de ébola en agosto, en el primer cierre exitoso de un foco secundario dentro de esta epidemia.

PUBLICIDAD

En octubre, Kenia notificó nueve contagios, la primera vez en la historia del país en que se confirmaba un caso de la enfermedad dentro de su territorio.

La cepa Bundibugyo carece de tratamientos específicos aprobados y registra una tasa de mortalidad superior al 50%
La cepa Bundibugyo carece de tratamientos específicos aprobados y registra una tasa de mortalidad superior al 50%

El panorama sanitario se complejizó cuando Nigeria, la nación más poblada de África, informó en octubre de un caso de ébola en una mujer suiza de 42 años cuyo marido trabaja en la embajada de Suiza en Abuya.

Según la información difundida por AFP, la pareja había viajado previamente a Uganda antes de regresar a Nigeria, dato que abrió interrogantes sobre los vínculos de transmisión dentro de la cadena de contagios en la región de los Grandes Lagos.

La aparición del caso nigeriano subrayó los riesgos de propagación internacional que supone una epidemia de esta magnitud en un continente con elevados flujos migratorios y fronterizos.

El virus Bundibugyo fue identificado por primera vez en 2007, también en Uganda, y su incidencia histórica resultó notablemente más baja que la de la cepa Zaire, la variante más conocida del ébola.

Los ensayos clínicos de la vacuna Ervebo comenzaron en las últimas semanas, aunque no fue diseñada para Bundibugyo.

Ante la ausencia de herramientas terapéuticas específicas para esta variante, el Africa CDC y los organismos de salud involucrados iniciaron en las últimas semanas los primeros ensayos clínicos con Ervebo, la vacuna que demostró eficacia frente al ébola zaire. Su uso en este contexto es de carácter exploratorio, dado que Ervebo no fue diseñado específicamente para el virus Bundibugyo y su efectividad contra esa variante aún no está comprobada.

Uganda contuvo el avance del virus tras registrar 20 contagios y las autoridades declararon al país libre de la enfermedad en agosto
Uganda contuvo el avance del virus tras registrar 20 contagios y las autoridades declararon al país libre de la enfermedad en agosto

La apuesta por esta vacuna refleja la urgencia de la respuesta sanitaria ante un brote que, a más de cinco meses de su inicio, no muestra señales claras de desaceleración. La combinación de una variante poco estudiada y la expansión a cuatro países convierte a esta epidemia en uno de los mayores desafíos de salud pública que enfrentó el continente africano en las últimas décadas.

El ébola se transmite por contacto con fluidos y sus primeros síntomas se confunden con otras enfermedades.

El virus se propaga de persona a persona mediante el contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con superficies o materiales contaminados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la transmisión también puede producirse en entornos sanitarios con medidas de prevención insuficientes y durante prácticas funerarias que impliquen contacto directo con el cuerpo del fallecido. “El ébola no se transmite por el aire”, precisó el organismo en su último reporte sobre el brote.

La Organización Mundial de la Salud precisó que el ébola se propaga por contacto con fluidos corporales y descarta la transmisión aérea
La Organización Mundial de la Salud precisó que el ébola se propaga por contacto con fluidos corporales y descarta la transmisión aérea

El período de incubación oscila entre 2 y 21 días. Los síntomas iniciales son inespecíficos y similares a los de enfermedades comunes en la región, como la malaria: fiebre, fatiga, dolores musculares, de cabeza y de garganta. Esa similitud complica el diagnóstico temprano y retrasa la detección de casos.

Con el avance de la enfermedad aparecen vómitos, diarrea y, en los casos más graves, deterioro de la función renal y hepática, además de hemorragias internas.

Temas Relacionados

EpidemiaRepública Democrática del CongoUgandaÉbolaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zelensky calificó de “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia

El presidente ucraniano sostiene que Moscú atacó a sabiendas una escuela donde los vecinos recogen ayuda cada semana y que una segunda tanda de bombas cayó sobre el refugio. Kiev prevé nuevos ataques contra la energía y la logística durante las elecciones legislativas en Estados Unidos

Zelensky calificó de “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia

Cómo las mascotas de viviendas cercanas se convirtieron en una amenaza para las tortugas del desierto

Una investigación de tres décadas vinculó el aumento de asentamientos humanos con ataques de perros sin control contra esta especie protegida de California. Más de mil ejemplares presentaron heridas graves en los caparazones y las extremidades

Cómo las mascotas de viviendas cercanas se convirtieron en una amenaza para las tortugas del desierto

3 de cada 10 holandeses eligen pedalear al trabajo: así es el país que dejó de lado los autos por las bicicletas

Una agencia de movilidad neerlandesa relevó los hábitos de más de 250.000 empleados y detectó un avance sostenido del rodado desde 2024, impulsado por la menor cantidad de días que el personal pasa en sus casas

3 de cada 10 holandeses eligen pedalear al trabajo: así es el país que dejó de lado los autos por las bicicletas

Así son las hormigas Drácula, los insectos que nacen con “instinto asesino” y ansias de cazar

Un estudio de la Universidad de Boston descubrió que esta especie completa el desarrollo de su cerebro durante la etapa de pupa, lo que le permite perforar la piel de sus propias larvas y salir en busca de ciempiés desde el primer día de vida adulta

Así son las hormigas Drácula, los insectos que nacen con “instinto asesino” y ansias de cazar

Detuvieron en Serbia al propietario del Alta Bank tras el colapso financiero de la entidad

Davor Macura, señalado como cercano al expresidente Aleksandar Vucic, es acusado de haber sustraído 428 millones de dólares de la institución

Detuvieron en Serbia al propietario del Alta Bank tras el colapso financiero de la entidad
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 02 de noviembre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Temblor hoy en México 2 de noviembre: se registra sismo de magnitud 4.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Encuentran en Tijuana una bodega ligada al padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex: investigan presunta pornografía infantil

DEPORTES

Salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: valores y horarios de expendio

Salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: valores y horarios de expendio

Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico: de la paternidad de Boca al mate de Riquelme y Montero

La UBA subastará prendas de Manu Ginóbili, Dibu Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez y Colapinto en una gala por el Hospital de Clínicas

Los detalles del informe del árbitro Nicolás Ramírez sobre las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

El cruce con insultos entre la gran promesa de Nueva Chicago y un integrante del cuerpo técnico en medio del descenso

ENTRETENIMIENTO

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”