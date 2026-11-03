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Ucrania denunció que Rusia utilizó la tregua humanitaria para reforzar sus tropas en el frente de Kherson

Kiev dijo que las fuerzas rusas utilizaron los seis días de suspensión de los combates para reorganizar tropas, fortalecer defensas y mejorar su logística. La pausa permitió evacuar a cientos de civiles de la localidad ocupada de Oleshky. Tras su finalización, Moscú reanudó los ataques y bombardeó una escuela en Zaporizhzhia

Ucrania acusó a Rusia de aprovechar la tregua humanitaria en Kherson para reorganizar su despliegue militar. (REUTERS)
Ucrania acusó a Rusia de aprovechar la tregua humanitaria en Kherson para reorganizar su despliegue militar. (REUTERS)
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Ucrania acusó este lunes a Rusia de utilizar una tregua humanitaria de seis días en la región de Kherson, en el sur del país, para mejorar su despliegue militar y preparar nuevas operaciones en el frente, en lugar de limitarse a respetar la suspensión de las hostilidades acordada para facilitar la salida de civiles de territorios ocupados. La denuncia de Kiev se produjo después de que concluyera la pausa, que permitió evacuar a cientos de habitantes de Oleshky, y en una jornada marcada por un nuevo ataque ruso contra una zona de asistencia humanitaria en Zaporizhzhia, con al menos 18 muertos.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas sostuvo que sus unidades respetaron las condiciones establecidas durante la operación, pero que el Ejército ruso aprovechó la interrupción de los enfrentamientos para modificar su disposición sobre el terreno. Según el comunicado difundido por las autoridades militares, Moscú habría rotado efectivos, reforzado posiciones defensivas y optimizado el abastecimiento de sus tropas.

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El enemigo, por el contrario, utilizó la pausa humanitaria para mejorar sus posiciones”, afirmó el mando militar ucraniano. Kiev remarcó que sus fuerzas actuaron dentro de los compromisos acordados y que la tregua tenía como finalidad exclusiva facilitar el traslado de la población civil.

El Estado Mayor ucraniano denunció que las fuerzas rusas reforzaron defensas y mejoraron su abastecimiento durante la pausa. (REUTERS)
El Estado Mayor ucraniano denunció que las fuerzas rusas reforzaron defensas y mejoraron su abastecimiento durante la pausa. (REUTERS)

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov aseguró que no contaba con información específica sobre los movimientos denunciados. Sin embargo, consideró que modificar posiciones durante una suspensión de los combates constituye una práctica habitual y sostuvo que era razonable suponer que Ucrania también había realizado ajustes militares.

La pausa comenzó el 27 de octubre y terminó el domingo a las 21 GMT. Se trató del período de suspensión localizada de los enfrentamientos más prolongado desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022.

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La iniciativa contó con el respaldo de Estados Unidos. La primera dama estadounidense, Melania Trump, participó en las gestiones para establecer el acuerdo y facilitar la evacuación de los residentes de Oleshky, una localidad bajo ocupación rusa situada en la margen izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Kherson, que permanece bajo control ucraniano.

Según Melania Trump, cerca de 800 personas consiguieron abandonar la población durante la operación. El traslado implicó atravesar territorios ocupados por Rusia antes de completar el recorrido hacia zonas seguras. El sábado, algunos de los evacuados llegaron a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, donde fueron recibidos por familiares.

La tregua en Oleshky representó la suspensión localizada de combates más prolongada desde el inicio de la invasión en 2022. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
La tregua en Oleshky representó la suspensión localizada de combates más prolongada desde el inicio de la invasión en 2022. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La comisionado ruso para los Derechos Humanos, Yana Lantratova, indicó que menos de 750 habitantes permanecían en Oleshky después de los traslados y anunció que se organizarían entregas mensuales de asistencia para quienes continuaran en la localidad.

El defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, confirmó que ambas partes habían cumplido las obligaciones humanitarias asumidas. También explicó que mantenía contactos con Lantratova para solicitar a Melania Trump que ayude a impulsar nuevas operaciones de evacuación en otras zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Al menos vimos que, para salvar vidas, aunque no sea fácil, es posible alcanzar acuerdos”, declaró Lubinets en Kiev. El funcionario expresó su deseo de que la experiencia de Oleshky represente el comienzo de iniciativas destinadas a detener los enfrentamientos.

Sin embargo, evitó atribuir a estos mecanismos un papel central dentro de las negociaciones más amplias impulsadas por Washington para poner fin a la guerra.

La comisionada rusa Yana Lantratova anunció entregas de ayuda mensual para los residentes que decidieron permanecer en Oleshky. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
La comisionada rusa Yana Lantratova anunció entregas de ayuda mensual para los residentes que decidieron permanecer en Oleshky. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Rusia bombardeó una escuela donde se distribuía ayuda humanitaria

La finalización de la tregua coincidió con una nueva ofensiva rusa contra población civil. Al menos 18 personas murieron este lunes en Komishuvaja, una localidad de la región de Zaporizhzhia próxima a la línea del frente, después de que las fuerzas rusas lanzaran alrededor de diez bombas aéreas contra una escuela utilizada como punto de distribución de asistencia humanitaria.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó que los vecinos que permanecían en la población acudían regularmente a ese establecimiento para recibir alimentos y otros suministros. Según explicó, parte de los explosivos también alcanzó un refugio en el que se encontraban personas que buscaban protección tras los primeros impactos.

Los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí”, denunció el mandatario.

Zelensky sostuvo que las fuerzas rusas conocían la función del edificio, ya que la distribución de asistencia se realizaba allí semanalmente. También indicó que los equipos de emergencia continuaban trabajando para localizar posibles supervivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

El jefe de Estado vinculó el bombardeo con la situación posterior a la operación de evacuación en Kherson y reclamó una respuesta internacional contra Moscú. A su juicio, la suspensión temporal de los combates en Oleshky había abierto una oportunidad para explorar nuevos acuerdos humanitarios, pero los ataques posteriores apuntaban en dirección contraria.

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