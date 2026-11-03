Estados Unidos

Estados Unidos mediará en nuevas conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi para intentar poner fin a la guerra

Las conversaciones se realizarán el 10 y 11 de noviembre y abordarán las garantías de seguridad para la etapa posterior al conflicto, la reducción de las hostilidades y la asistencia humanitaria. Washington también mantendrá reuniones con sus aliados europeos y la OTAN para definir el respaldo a Kiev

Estados Unidos organizará una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia el 10 y 11 de noviembre en Abu Dhabi. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Estados Unidos organizará una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia el 10 y 11 de noviembre en Abu Dhabi. (REUTERS/Kevin Lamarque)
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Estados Unidos organizará el 10 y 11 de noviembre una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra iniciada por la invasión rusa en febrero de 2022. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff confirmó que las delegaciones abordarán las condiciones de seguridad posteriores al conflicto, medidas para reducir las hostilidades, asistencia humanitaria y los pasos necesarios para alcanzar un acuerdo que permita detener los combates.

El anuncio representa una nueva iniciativa de la administración de Donald Trump para acercar a Moscú y Kiev, cuyas posiciones continúan alejadas en cuestiones centrales de cualquier eventual entendimiento. Witkoff explicó que Washington pretende aprovechar los contactos diplomáticos mantenidos recientemente en distintas capitales para impulsar una negociación más amplia.

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En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario sostuvo que las conversaciones buscan construir un entendimiento que permita establecer una paz duradera. También señaló que los encuentros anteriores en Kiev, Oslo y San Petersburgo forman parte de los esfuerzos que preceden a esta nueva instancia diplomática.

Steve Witkoff y Jared Kushner encabezarán la delegación estadounidense en las conversaciones de Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
Steve Witkoff y Jared Kushner encabezarán la delegación estadounidense en las conversaciones de Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

Los debates se centrarán en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada, las medidas humanitarias y el fin de la guerra”, precisó Witkoff al describir los temas previstos para las reuniones en Emiratos Árabes Unidos.

El enviado estadounidense y Jared Kushner, yerno de Trump y uno de los principales participantes de las gestiones diplomáticas de Washington, tienen previsto encabezar la representación norteamericana en Abu Dhabi.

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La iniciativa tomó impulso después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptara avanzar con una nueva instancia de conversaciones durante un encuentro con Witkoff en San Petersburgo, celebrado aproximadamente dos semanas antes del anuncio. La reunión formó parte de los contactos directos que mantiene Washington con el Kremlin para intentar destrabar el conflicto.

Las garantías de seguridad y el papel europeo

Antes de viajar a Emiratos Árabes Unidos, los negociadores estadounidenses mantendrán esta semana reuniones de trabajo en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN.

Vladimir Putin aceptó la iniciativa diplomática tras un encuentro previo con enviados de Washington en San Petersburgo. (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)
Vladimir Putin aceptó la iniciativa diplomática tras un encuentro previo con enviados de Washington en San Petersburgo. (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)

La agenda incluirá las garantías que podrían ofrecerse a Ucrania para evitar nuevas agresiones una vez terminado el enfrentamiento, además de las condiciones para organizar un esquema de seguridad europeo que contemple las consecuencias de la guerra. También se analizarán mecanismos de asistencia económica para financiar la reconstrucción ucraniana.

Según explicó un funcionario estadounidense, las reuniones en Bruselas permitirán avanzar sobre cuestiones que ya fueron discutidas entre las partes. La iniciativa, agregó, responde al compromiso de Trump de alcanzar “un acuerdo de paz duradero entre Rusia y Ucrania”.

Pese a la reactivación de los contactos, todavía no existe un entendimiento sobre las condiciones fundamentales para detener la guerra. Rusia y Ucrania mantienen diferencias sobre el futuro de los territorios ocupados, las garantías de seguridad y las condiciones políticas y militares que deberían regir después de un eventual cese de las hostilidades.

Trump incrementó en los últimos meses la presión sobre el gobierno de Volodimir Zelensky para que acepte avanzar hacia un acuerdo. Esa estrategia generó fricciones con las autoridades ucranianas, que sostienen que cualquier solución debe preservar la soberanía del país y evitar que Moscú pueda reanudar sus operaciones militares en el futuro.

Rusia y Ucrania mantienen discrepancias sobre el futuro de los territorios ocupados y las condiciones posteriores al conflicto. (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)
Rusia y Ucrania mantienen discrepancias sobre el futuro de los territorios ocupados y las condiciones posteriores al conflicto. (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)

El mandatario estadounidense también mantuvo conversaciones directas con Putin y promovió iniciativas relacionadas con las sanciones energéticas contra Rusia, otro de los asuntos que generaron diferencias entre Washington y Kiev.

La reanudación de las gestiones diplomáticas se produce, además, en un contexto de persistencia de los ataques rusos contra territorio ucraniano. Este lunes, un bombardeo sobre una escuela de la localidad de Komishuvaja, en la región de Zaporiyia, dejó al menos 24 muertos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El establecimiento era utilizado para distribuir asistencia humanitaria a la población. Entre las víctimas se encontraban dos integrantes de los equipos de rescate y cuatro policías. El presidente Zelensky denunció que las fuerzas rusas atacaron un lugar destinado a prestar ayuda a los civiles.

Los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí”, afirmó el mandatario.

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