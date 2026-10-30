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Una delegación de Qatar llegó a Teherán para mantener reuniones con funcionarios iraníes

La visita se produce en medio de una intensa ronda diplomática para retomar las negociaciones de paz con Estados Unidos, días después de que el vicepresidente JD Vance enviara una carta al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei

Misiles Zolfaghar colocados frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Misiles Zolfaghar colocados frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
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Una delegación de Qatar llegó este viernes a Teherán para mantener reuniones con funcionarios iraníes, informaron medios estatales, mientras los mediadores intensifican sus esfuerzos por retomar las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Según la agencia estatal IRNA, la delegación, encabezada por un asesor senior del primer ministro qatarí, llegó para tratar “las relaciones bilaterales, así como los desarrollos regionales” con altos funcionarios iraníes.

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En los últimos días, funcionarios de varios países viajaron a Teherán ante el creciente temor de un retorno a las hostilidades en la guerra en Medio Oriente, iniciada hace ocho meses.

La visita qatarí se produjo un día después de que medios iraníes informaran que Irán había recibido una carta del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dirigida al jefe de seguridad, Mohsen Rezaei.

The Wall Street Journal señaló que la carta se centró en un posible marco para las negociaciones, más que en términos específicos de un acuerdo de paz. The New York Times precisó que Vance “realizó el acercamiento en una carta enviada la semana pasada a través de mediadores qataríes y entregada el domingo al general Mohsen Rezaei”.

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS/Evan Vucci)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS/Evan Vucci)

Qatar y Pakistán vienen mediando los esfuerzos para reanudar las conversaciones de paz tras el acuerdo de cese al fuego alcanzado en abril. Según un alto funcionario iraní, una delegación qatarí también estuvo en Teherán el domingo.

El emir qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, abordaron la guerra durante un encuentro en Moscú el martes al margen de una cumbre internacional.

En el mismo período, altos funcionarios de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía —países que suscribieron una alianza de defensa en La Meca en agosto— viajaron a Teherán para mantener conversaciones.

La guerra en Medio Oriente comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que causaron la muerte del ex líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y de varios comandantes militares en Teherán.

Irán respondió con ofensivas contra Israel y activos estadounidenses en la región, al tiempo que interrumpió el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, una vía marítima que en condiciones normales canaliza alrededor de un quinto del consumo mundial de petróleo.

El miércoles, el canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán analiza con los dos mediadores —Qatar y Pakistán— un plan para poner fin a la guerra y reabrir esa vía marítima.

Estados Unidos impuso mientras tanto un bloqueo sobre los puertos iraníes, lo que restringió aún más la capacidad de Teherán para exportar petróleo y realizar intercambios comerciales.

Teherán exige que Washington cumpla siete condiciones para reabrir el estrecho, entre ellas un cese al fuego en todo Medio Oriente, el descongelamiento de activos iraníes en el exterior, el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense.

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