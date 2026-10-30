Mundo

Más de 100.000 adolescentes podrían quedar fuera de las redes sociales en Reino Unido

El plan para restringir las plataformas a los menores de 16 años contempla controles de identidad que afectarían a usuarios habilitados que no tienen pasaporte ni licencia de conducir

Una persona con sudadera oscura y capucha sostiene un teléfono inteligente iluminado en un callejón estrecho entre paredes de ladrillo.
Jóvenes de 16 y 17 años sin pasaporte ni licencia de conducir podrían quedar fuera de las plataformas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Más de 100.000 adolescentes británicos podrían quedar excluidos de las redes sociales cuando el Reino Unido aplique, el próximo año, la prohibición de acceso para menores de 16 años. La dificultad podría afectar a jóvenes de 16 y 17 años que sí estarían habilitados para usar esas plataformas, pero no tienen pasaporte ni licencia de conducir para acreditar su edad.

La advertencia fue formulada por la Oficina de Comunicaciones (Ofcom), el regulador británico de los servicios digitales. El organismo calcula que unas 150.000 personas de entre 16 y 17 años carecen de esos documentos, que probablemente serán necesarios como respaldo para validar el acceso a plataformas con límites etarios, según informó The Guardian.

PUBLICIDAD

La verificación de edad puede dejar afuera a usuarios mayores de 16 años

El Gobierno británico prevé poner en marcha, durante la primavera boreal de 2027, una prohibición inspirada en la experiencia de Australia para impedir que los menores de 16 años utilicen redes sociales. Aunque todavía no se confirmó el listado definitivo, la medida podría abarcar Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube.

La discusión se concentra en cómo distinguir con fiabilidad a un usuario menor de otro que ya superó el límite fijado por la norma. Ofcom identificó cuatro mecanismos de alta efectividad: cotejar un documento oficial con una selfie tomada en el momento; recurrir a una entidad bancaria que confirme la edad del titular; utilizar una credencial digital oficial, como la tarjeta Young Scot; o estimar la edad a partir de una fotografía del rostro.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el regulador advirtió que los procedimientos basados en imágenes pueden tener márgenes de error de varios años. Por eso, incluso quienes recurran a la estimación facial podrían requerir una identificación oficial como instancia adicional. Más de nueve de cada diez británicos mayores de 16 años tienen pasaporte o licencia de conducir, pero quienes no cuenten con esos documentos podrían enfrentar obstáculos para acceder a servicios restringidos.

Una persona con sudadera y capucha sentada en los escalones de una casa de ladrillo sostiene un teléfono móvil en una calle al anochecer.
Las autoridades británicas anticipan que algunos menores intentarán sortear la futura prohibición en las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anticipan intentos para eludir la prohibición en las plataformas

La directora ejecutiva de Ofcom, Melanie Dawes, reconoció que ningún sistema eliminará por completo la posibilidad de evasión. “Debemos esperar que los menores motivados intenten sortear las restricciones”, señaló, según recogió The Guardian. La funcionaria comparó ese desafío con la imposibilidad de erradicar por completo el consumo de alcohol por parte de menores.

Dawes sostuvo que las empresas podrán adoptar herramientas para reducir ese riesgo, aunque describió el cambio como “una enorme transformación cultural para el Reino Unido”. También indicó que la adaptación demandará tiempo y que las plataformas tendrán mecanismos para mitigar los intentos de incumplir las nuevas exigencias.

La estimación facial ya se utiliza en el país para regular el acceso a sitios pornográficos. Desde 2025, esas páginas están sujetas a controles de edad más estrictos para impedir el ingreso de menores de 18 años. Ese antecedente sugiere que las redes sociales podrían incorporar procedimientos similares cuando entre en vigor la nueva regulación.

Un antecedente ya expuso los límites de las restricciones para menores

El caso de Australia ofrece una primera señal sobre las dificultades de aplicación. La comisionada de seguridad digital de ese país informó en marzo que una proporción sustancial de menores de 16 años había incumplido la prohibición desde su entrada en vigor, en diciembre de 2025.

Una encuesta realizada a 900 padres australianos reflejó que el 31 % de los menores mantenía una o más cuentas después de la medida, frente al 49% que las tenía antes. La diferencia muestra que la restricción redujo la presencia de adolescentes en esas plataformas, aunque no logró impedir por completo que conservaran o abrieran perfiles.

El Gobierno del Reino Unido espera publicar antes de fin de año las regulaciones que confirmarán el alcance de la prohibición. A la vez, Ofcom abrirá una consulta sobre los métodos de verificación y luego emitirá las directrices oficiales para las plataformas.

Temas Relacionados

Reino Unidoredes socialesMenores de edadInstagramXFacebookNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Taipei advierte sobre la presencia de 53 buques militares chinos entre Taiwán, Japón y Filipinas

El Consejo de Seguridad Nacional difundió un mapa que situó al portaaviones Liaoning junto a 34 naves militares y unidades guardacosteras en una amplia zona marítima regional bajo vigilancia oficial

Taipei advierte sobre la presencia de 53 buques militares chinos entre Taiwán, Japón y Filipinas

El periódico opositor ruso Nóvaya Gazeta anunció su cierre definitivo: “Los servicios secretos nos obligaron”

La redacción acusó al Gobierno de Putin de reintroducir la censura, bloquear el medio por todas las vías, confiscar su imprenta y obstaculizar cualquier posibilidad de publicación

El periódico opositor ruso Nóvaya Gazeta anunció su cierre definitivo: “Los servicios secretos nos obligaron”

Comenzó la evacuación de Oleshky bajo el alto al fuego negociado por Estados Unidos

Funcionarios ucranianos y rusos supervisaron el inicio del operativo en la ciudad ocupada, donde la población cayó de 24.000 a unos 2.000 habitantes desde el comienzo de la invasión de las tropas de Putin

Comenzó la evacuación de Oleshky bajo el alto al fuego negociado por Estados Unidos

El régimen de China confirmó la mayor purga anticorrupción y acusó a 33 funcionarios de ser “peligros ocultos graves”

El Partido Comunista dijo que “el camarada Xi Jinping fue el núcleo” de la decisión, mientras analistas advierten que las medidas apuntan a extender el mandato del presidente de cara al Congreso de 2027

El régimen de China confirmó la mayor purga anticorrupción y acusó a 33 funcionarios de ser “peligros ocultos graves”

Por qué las abejas melíferas se volvieron un problema para los polinizadores silvestres en Reino Unido

Un estudio de dos años en Cambridge reveló que estos insectos ganan la mayoría de los enfrentamientos por el néctar y desplazan a abejorros y sírfidos, aunque una especie solitaria no autóctona logró expulsarlos en varias disputas

Por qué las abejas melíferas se volvieron un problema para los polinizadores silvestres en Reino Unido
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Checo Pérez ya tiene máscara y apodo! La Fórmula 1 convierte a sus pilotos en luchadores para el GP de México 2026

¡Checo Pérez ya tiene máscara y apodo! La Fórmula 1 convierte a sus pilotos en luchadores para el GP de México 2026

Tlalnepantla recibirá el Día de Muertos con teatro y conciertos de Orquesta La Típica y Rayito Colombiano

De Madonna a Rosalía: seis disfraces de íconos de la cultura pop que hicieron historia en Halloween con referencias al cine y la música

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de octubre? Se normaliza el servicio en la Línea 12, pero con alta afluencia

“A veces es muy difícil pensar en invertir” en la Argentina, aseguró una empresaria industrial

DEPORTES

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

Las semifinales del URBA Top 14 ya tienen formaciones para los duelos en La Catedral

La Liga Profesional anunció que comenzará a utilizar el fuera de juego semiautomático desde la final del Torneo Clausura

Qué hizo con su primer sueldo, el día que se lo llevaron los ovnis, el origen de su apodo y otras anécdotas de Diego Armando Maradona

ENTRETENIMIENTO

La amistad de Ian McKellen y Patrick Stewart, un poderoso vínculo forjado entre superhéroes

La amistad de Ian McKellen y Patrick Stewart, un poderoso vínculo forjado entre superhéroes

“Jean-Luc Picard me hizo ver que la ciencia podía tener algún sentido”: el legado de Patrick Stewart entre los investigadores

La última película de Patrick Stewart: la despedida del Profesor X y su promesa de nunca retirarse

Coppola, el representante volvió a Disney+ con nuevas historias de Guillote

El emotivo gesto de Robin Williams que Judi Dench guardó en silencio durante décadas