Más de 100.000 adolescentes podrían quedar fuera de las redes sociales en Reino Unido

Jóvenes de 16 y 17 años sin pasaporte ni licencia de conducir podrían quedar fuera de las plataformas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 100.000 adolescentes británicos podrían quedar excluidos de las redes sociales cuando el Reino Unido aplique, el próximo año, la prohibición de acceso para menores de 16 años. La dificultad podría afectar a jóvenes de 16 y 17 años que sí estarían habilitados para usar esas plataformas, pero no tienen pasaporte ni licencia de conducir para acreditar su edad.

La advertencia fue formulada por la Oficina de Comunicaciones (Ofcom), el regulador británico de los servicios digitales. El organismo calcula que unas 150.000 personas de entre 16 y 17 años carecen de esos documentos, que probablemente serán necesarios como respaldo para validar el acceso a plataformas con límites etarios, según informó The Guardian.

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La verificación de edad puede dejar afuera a usuarios mayores de 16 años

El Gobierno británico prevé poner en marcha, durante la primavera boreal de 2027, una prohibición inspirada en la experiencia de Australia para impedir que los menores de 16 años utilicen redes sociales. Aunque todavía no se confirmó el listado definitivo, la medida podría abarcar Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube.

La discusión se concentra en cómo distinguir con fiabilidad a un usuario menor de otro que ya superó el límite fijado por la norma. Ofcom identificó cuatro mecanismos de alta efectividad: cotejar un documento oficial con una selfie tomada en el momento; recurrir a una entidad bancaria que confirme la edad del titular; utilizar una credencial digital oficial, como la tarjeta Young Scot; o estimar la edad a partir de una fotografía del rostro.

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Sin embargo, el regulador advirtió que los procedimientos basados en imágenes pueden tener márgenes de error de varios años. Por eso, incluso quienes recurran a la estimación facial podrían requerir una identificación oficial como instancia adicional. Más de nueve de cada diez británicos mayores de 16 años tienen pasaporte o licencia de conducir, pero quienes no cuenten con esos documentos podrían enfrentar obstáculos para acceder a servicios restringidos.

Las autoridades británicas anticipan que algunos menores intentarán sortear la futura prohibición en las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anticipan intentos para eludir la prohibición en las plataformas

La directora ejecutiva de Ofcom, Melanie Dawes, reconoció que ningún sistema eliminará por completo la posibilidad de evasión. “Debemos esperar que los menores motivados intenten sortear las restricciones”, señaló, según recogió The Guardian. La funcionaria comparó ese desafío con la imposibilidad de erradicar por completo el consumo de alcohol por parte de menores.

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Dawes sostuvo que las empresas podrán adoptar herramientas para reducir ese riesgo, aunque describió el cambio como “una enorme transformación cultural para el Reino Unido”. También indicó que la adaptación demandará tiempo y que las plataformas tendrán mecanismos para mitigar los intentos de incumplir las nuevas exigencias.

La estimación facial ya se utiliza en el país para regular el acceso a sitios pornográficos. Desde 2025, esas páginas están sujetas a controles de edad más estrictos para impedir el ingreso de menores de 18 años. Ese antecedente sugiere que las redes sociales podrían incorporar procedimientos similares cuando entre en vigor la nueva regulación.

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Un antecedente ya expuso los límites de las restricciones para menores

El caso de Australia ofrece una primera señal sobre las dificultades de aplicación. La comisionada de seguridad digital de ese país informó en marzo que una proporción sustancial de menores de 16 años había incumplido la prohibición desde su entrada en vigor, en diciembre de 2025.

Una encuesta realizada a 900 padres australianos reflejó que el 31 % de los menores mantenía una o más cuentas después de la medida, frente al 49% que las tenía antes. La diferencia muestra que la restricción redujo la presencia de adolescentes en esas plataformas, aunque no logró impedir por completo que conservaran o abrieran perfiles.

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El Gobierno del Reino Unido espera publicar antes de fin de año las regulaciones que confirmarán el alcance de la prohibición. A la vez, Ofcom abrirá una consulta sobre los métodos de verificación y luego emitirá las directrices oficiales para las plataformas.