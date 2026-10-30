Vladimir Putin usa la historia medieval para justificar ideológicamente la invasión rusa de Ucrania

Vladimir Putin sostiene un pergamino antiguo en un atril. El jefe del Kremlin trata de justificar sus masacres con la historia antigua (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las masacres no tienen explicación o justificación. Aunque quizás sí para algunos autócratas despiadados. El jefe de estado ruso VladimirPutin ha convertido la historia medieval en una justificación ideológica de la invasión de Ucrania, con referencias a antiguos príncipes eslavos que luego trasladó a discursos, negociaciones y libros escolares de Rusia.

Una conversación de paz con los líderes de Finlandia y Noruega, prevista para durar media hora, se extendió durante 90 minutos porque Putin dedicó la mayor parte del intercambio a explicar su visión del pasado eslavo medieval. Financial Times informó que el presidente ruso disertó sobre ese período ante sus interlocutores.

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El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, cuestionó esa versión, aunque el diario sostuvo que confiaba en sus fuentes. No era la primera vez que Putin, ex agente de la KGB, recurría a episodios históricos para interpretar desafíos contemporáneos.

Durante la pandemia de coronavirus, utilizó un mensaje televisado para presentar la derrota de tribus túrquicas nómadas entre los siglos X y XI como un ejemplo para el país. “Todo pasa y esto también pasará. Nuestro país ha atravesado muchos desafíos graves: los pechenegos y los cumanos lo atormentaron, pero Rusia superó todo eso. Y también venceremos este contagio del coronavirus”, afirmó.

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La comparación generó burlas generalizadas. Sin embargo, sus referencias al pasado adquirieron una dimensión política y militar antes de la ofensiva contra Ucrania.

El ensayo de 5.000 palabras

El Kremlin publicó en 2021 “Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos”, un ensayo de 5.000 palabras en el que Putin presentó argumentos que sentaron las bases ideológicas de la guerra. El texto contenía errores y afirmaciones discutidas, y se cree que fue elaborado durante el aislamiento del mandatario en su residencia cercana a Moscú, durante la pandemia.

La lectura del ensayo fue obligatoria para todos los miembros de las Fuerzas Armadas rusas antes de que Moscú iniciara su denominada “operación militar especial” en Ucrania. También sirvió de base para el discurso televisado de Putin en la víspera de la invasión, cuando sostuvo falsamente que Ucrania había sido inventada por Vladimir Lenin.

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La relación entre el mandatario y su interpretación de la historia inquietó incluso a personas cercanas al poder ruso. “Siempre tuvo una mente sana. Es decir, no perdió el contacto con la realidad. Ahora no lo sé”, dijo a The Times una fuente próxima al Kremlin.

Putin volvió sobre esos temas durante una entrevista concedida en Moscú en 2024 a Tucker Carlson, ex presentador de Fox News. El dirigente pidió permiso para ofrecer un contexto histórico “breve” y prometió que tardaría apenas medio minuto o un minuto, pero habló durante 20 minutos.

Un padre reacciona cerca del cuerpo de su hija en el lugar de un ataque con drones a reacción rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en el centro de Chernígov, Ucrania, el 29 de octubre de 2026 (Reuters)

La exposición incluyó referencias a Rúrik, un príncipe del siglo IX; al bautismo del príncipe Vladimir en 988; y a Bohdán Jmelnitski, un cosaco del siglo XVII. Carlson interrumpió la explicación para pedir precisiones: “Le ruego me disculpe. ¿Puede decirme de qué período se trata? Estoy perdiendo la noción de en qué punto de la historia estamos”.

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Putin respondió que se refería al siglo XIII y añadió: “Ahora le diré qué ocurrió después y daré las fechas para que no haya confusión. Y en 1654...”. También habría dado una exposición semejante, sin que se la solicitaran, al presidente Donald Trump durante una cumbre celebrada en Alaska en agosto.

La historia oficial en las escuelas rusas

La confrontación con Occidente por Ucrania fue comparada repetidamente por Putin con las campañas de Alejandro Nevski, el príncipe que derrotó a fuerzas suecas en el siglo XIII. Esa visión del pasado fue incorporada a nuevos manuales escolares elaborados por el Kremlin.

El proyecto estuvo supervisado por Vladímir Medinski, ex ministro de Cultura y presidente de la Sociedad Militar Histórica Rusa. Medinski también encabezó delegaciones rusas en las conversaciones con Ucrania.

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Durante las negociaciones de Estambul de mayo del año pasado, el funcionario apeló a otro episodio bélico para presionar a los representantes de Kyiv. “Luchamos contra Suecia durante 21 años. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a luchar?”, les dijo, según The Economist.

Los libros escolares modificados difunden las posiciones de Putin sobre Ucrania y afirman falsamente que Trump perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 “como resultado de un fraude electoral evidente del Partido Demócrata”.

Medinski acumula además declaraciones erróneas sobre cultura y ciencia. Describió al escritor soviético Serguéi Dovlátov como “un fenómeno literario excepcional de la segunda mitad del siglo XIX”, pese a que el autor vivió en el siglo XX.

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También aseguró que los rusos poseen una resistencia singular porque tienen “un cromosoma adicional”. La presencia de un cromosoma extra está asociada a trastornos genéticos como el síndrome de Down.